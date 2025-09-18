Dwa nowe urządzenia do terapii światłem czerwonym od Nanoleaf

Nanoleaf, światowy lider w dziedzinie innowacji LED, poszerza swoją linię wellness o dwa nowe produkty: Light Therapy Panel oraz 6-in-1 Light Therapy Wand. To kolejne kroki marki w stronę codziennej, domowej pielęgnacji zdrowia i urody – po debiutanckiej masce do terapii światłem czerwonym, która trafiła na rynek na początku tego roku.

Nanoleaf Light Therapy Panel to kompaktowe urządzenie do terapii całego ciała, łączące dwie długości fal – czerwone światło (630 nm) i bliską podczerwień (850 nm). Panel wyposażono w 160 diod LED wysokiej mocy, które wspierają regenerację mięśni, produkcję kolagenu, łagodzą sztywność stawów i stymulują odnowę komórkową. Smukła, przenośna konstrukcja oferuje cztery poziomy intensywności i timer regulowany od 10 do 30 minut, pozwalając dopasować terapię do indywidualnych potrzeb.

Nanoleaf Light Therapy Wand to wielozadaniowe narzędzie do pielęgnacji skóry w formie poręcznej różdżki. Łączy terapię światłem czerwonym, NIR i niebieskim z wibracjami, funkcją podgrzewania i chłodzenia. Dzięki temu pomaga w walce z trądzikiem, wspiera produkcję kolagenu, koi stany zapalne i poprawia wchłanianie kosmetyków. Lekka, kompaktowa konstrukcja z akumulatorem sprawia, że urządzenie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w podróży.

– Od lat korzystam z terapii światłem czerwonym po treningach i widzę, jak bardzo wspiera regenerację i ogólną kondycję organizmu. Niestety większość urządzeń jest bardzo droga – naszym celem jest to zmienić – mówi Gimmy Chu, CEO i współzałożyciel Nanoleaf.

Oba urządzenia są już dostępne w sprzedaży na stronie nanoleaf.me. Ceny: