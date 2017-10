Zostań kierowcą Google Street View!

Google przez długi czas nie zezwalało zewnętrznym producentom kamer na uczestnictwo w programie Google Street View. Ze względu na to wiele miejsc jest reprezentowane przez obraz z nawet 2011 r. Teraz jednak sytuacja może się zmienić – kamera Insta360 Pro jako pierwsza na świecie uzyskała certyfikat „kompatybilna ze Street View”.

Oznacza to mniej więcej tyle, że każdy użytkownik Insta360 Pro może zamontować kamerę na dachu swojego auta i ruszyć w wycieczkę po swojej okolicy. Materiał, który zarejestruje, może posłużyć do rozwijania i aktualizowania widoków Street View. Aby sterować kamerą wystarczy pobrać aplikację Street View, przesłanie gotowego materiału odbywać się będzie natomiast poprzez oprogramowanie Insta360 Stitcher. Sama kamera otrzyma również dedykowany tryb zoptymalizowany pod potrzeby Google – 5 FPS w jakości 8K. Dzięki dodatkowym akcesoriom będzie można również automatycznie dodawać współrzędne GPS do każdego zdjęcia.

Dzięki Insta360 powierzchnia objęta przez Google Street View na pewno się powiększy. Kto bowiem, jak nie lokalni mieszkańcy, najlepiej potrafi znaleźć wszystkie skróty i małe uliczki, które mogły zostać pominięte przez samochody Google. Niestety, nie jest to tania impreza – na polskim rynku należy przygotować się na wydatek rzędu 19 000 PLN. Można również wziąć udział w programie wypożyczania kamer Street View, jednak na pomyślne przejście kwalifikacji mają szansę głównie profesjonalni fotografowie i agencje podróży.