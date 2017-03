WikiLeaks: CIA podsłuchuje nas przez telewizory Samsung

WikiLeaks opublikowało nowy zestaw dokumentów, które ujawniają działania CIA. Z pliku o nazwie Vault7, w którym znajduje się 8761 dokumentów i plików możemy doszukać się wielu przypadków naruszeń naszej prywatności z wykorzystaniem urządzeń, które mamy przy sobie lub w domu.

Oczywiście pierwszą bramą przez którą przedzierają się hakerzy z CIA są systemy operacyjne iOS i Android. Z uwagi na charakter i otwartość systemu z informacji zawartych w plikach wynika, iż dużo więcej przypadków naruszeń zostało odnotowanych na tym ostatnim. Być może jednak bardziej niepokojącym przykładem działania machiny wywiadowczej USA jest projekt „Weeping Angel” (z ang. Szlochający anioł), który za swój cel obrał nowoczesne telewizory firmy Samsung. Zdaniem WikiLeaks zhakowany telewizor pełni rolę „pluskwy”, która służy do nagrywania rozmów w pokoju, w którym się znajduje i przesyłania ich do serwerów CIA. Oczywiście informacje te nie są i zapewne nigdy nie zostaną potwierdzone, ale być może przekonają was do zrezygnowania z telewizora przynajmniej w sypialni…