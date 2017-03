Co trzeba wiedzieć o akcesoriach z interfejsem USB-C

Na rynku pojawia się coraz więcej sprzętów wyposażonych w złącza USB-C, które nie są kompatybilne z urządzeniami ze zwykłym USB i bardzo często łączą w sobie funkcjonalność wielu rozmaitych portów. Mając w planach zakup laptopa czy smartfona korzystającego z tego typu interfejsu, trzeba się więc liczyć z koniecznością kupna odpowiednich przejściówek lub zupełnie nowych akcesoriów wyposażonych we wtyk USB-C.

Jeśli jest się przywiązanym do produktów danej marki, można postawić na firmowe urządzenia peryferyjne. Takie rozwiązanie ma swoje plusy, ale może dość mocno uszczuplić nasz budżet. Z tego powodu warto rozglądać się za różnymi zamiennikami, przed których zakupem dobrze jest upewnić się, czy są one w pełni kompatybilne z posiadanym przez nas sprzętem.

Jeśli masz laptopa z USB-C, który został pozbawiony slota na kartę pamięci, to powinieneś rzucić okiem na produkty firmy Unitek. Y-9313D All In One (70 PLN, www.mediaexpert.pl) to uniwersalny czytnik do kart pamięci, obsługujący nośniki o maksymalnej pojemności 2 TB. Jego atutem jest srebrna metalowa obudowa, pasująca stylistycznie np. do wyglądu MacBooka. Innym godnym polecenia akcesorium jest i-Tec C31AHDMIPD (170 PLN, www.euro.com.pl), będące przejściówką wyposażoną w tradycyjne złącze USB oraz port HDMI 2.0, umożliwiający transmisję sygnału wideo w rozdzielczości 4K. Gadżet ten z pewnością przyda się komuś, kto posiada nowego MacBooka i chciałby puścić obraz na zewnętrzny monitor.

W ofercie wielu sklepów dostępne są adaptery USB-C/USB 3.0. Z reguły kosztują one ok. kilkudziesięciu złotych i są obowiązkową pozycją na liście akcesoriów posiadacza sprzętu z nową generacją interfejsu USB. Gdybyś jednak chciał podłączać do laptopa zewnętrzny nośnik danych, nie mając przy okazji zamiaru bawienia się z przejściówkami, to twoja uwaga powinna skierować się na dyski twarde wyposażone w złącze USB-C. Przykładami takich produktów są G-Technology G-DRIVE Mobile 1 TB (430 PLN, www.apple.com/pl) lub pojemniejszy, ale też znacznie droższy, LaCie 4 TB P’9227 Porsche Design 4 TB (920 PLN, www.apple.com/pl).