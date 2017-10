TEST: ASUS ZenFone Zoom S

Najnowszy smartfon marki Asus ma ogromny potencjał, by ostro namieszać w segmencie urządzeń z pogranicza średniej i wysokiej półki cenowej, a argumentów na potwierdzenie tak postawionej tezy mam całkiem sporo. Najważniejszy z nich jest powiązany z nazwą tego modelu, a konkretniej z zoomem optycznym w jaki został wyposażony jeden z dwóch tylnych aparatów fotograficznych.

Oba z nich posiadają sensory 12 MPix, ale różnią się od siebie jasnością obiektywu oraz wspomnianą opcją zoomu, pozwalającą na robienie zdjęć przy maksymalnie 2,3-krotnym zbliżeniu i jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości. Wygląd takich fotek zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie – mają naprawdę dużo detali, choć wydają się być nieco ciemniejsze od tych wykonanych z użyciem drugiego (zwykłego) aparatu 12 Mpix, który z kolei świetnie radzi sobie z pracą przy słabym oświetleniu.

Przełączanie się pomiędzy obydwoma aparatami jest szybkie, a ich oprogramowanie zostało poza kilkoma mało znaczącymi elementami zaprojektowane tak, aby zapewniać użytkownikowi szybki i wygodny dostęp do wszystkich najczęściej wykorzystywanych opcji.

Drugą mocną stroną ZenFone Zoom S jest jego bateria. Ma ona pojemność 5 000 mAh, co w połączeniu z wyświetlaczem Full HD przekłada się na fantastyczny czas działania smartfona na pojedynczym ładowaniu. Przy średnio intensywnym użytkowaniu akumulator jest w stanie spokojnie wytrzymać 2,5 dnia, a takim wynikiem może pochwalić się ledwie garstka telefonów mających podobną specyfikację sprzętową.

W całkiem ładnej, wykonanej z metalu obudowie, producent umieścił 5,5-calowy wyświetlacz, który niestety ma wokół siebie dość grubą ramkę. Samego smartfona ciężko jest jednak określić mianem masywnego, gdyż przy tak pojemnej baterii i relatywnie sporych rozmiarach, waży zaledwie 170 g, a jego grubość nie przekracza 8 mm. Podzespoły wykorzystane do produkcji Zoom S to obecny standard w kontekście tej klasy urządzeń. Poza niezłym 8-rdzeniowym procesorem Snapdragon, na płycie głównej testowanego modelu znalazło się także miejsce dla 3 GB RAM-u, 32 GB wbudowanej pamięci oraz slotu na kartę pamięci obsługującego nośniki o maksymalnej pojemności 256 GB. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że Zoom S pomimo bycia nowym smartfonem działa na starszej wersji Androida i to w dodatku zintegrowanej

z, mówiąc szczerze, średnio intuicyjną nakładką ZenUI. W chwili pisania tego tekstu w końcu pojawiła się aktualizacja OS-u, która wprowadziła m.in obsługę formatu RAW. ZenFone Zoom S otrzymał także w końcu Nougata, dzięki czemu oprogramowanie nie jest w tyle za konkurencją i w swoim segmencie cenowym jest bardzo dobrą propozycją dla każdego gadżeciarza.

SPECYFIKACJA