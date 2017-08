Sprzęt umożliwiający grę na Switch za pomocą jednej ręki

Gry komputerowe to pasja łącząca mnóstwo ludzi, niezależnie od ich wieku, narodowości czy stopnia sprawności fizycznej. Nawet jeśli deweloperzy nie zawsze pamiętają o swoich niepełnosprawnych odbiorcach, robią to inni gracze.

Adapter łączący dwa Joy-Cony – kontrolery do konsoli Nintendo Switch – w jedno urządzenie należy właśnie do tego typu rozwiązań „od graczy dla graczy”. W zamyśle twórców gracz steruje każdym kontrolerem za pomocą jednej dłoni. Rozwiązanie to czyniło konsolę właściwie bezużyteczną dla osób, które straciły władzę w jednej ręce. Z pomocą przyszedł im Julio Vazquez, który opracował prototyp adaptera łączącego dwa Joy-Cony w jedno urządzenie, które można łatwo obsługiwać jedną dłonią.

Adapter został udostępniony w modelu open source na portalu Thingiverse.com. Każdy posiadacz drukarki 3D może go łatwo wydrukować w niecałe półtorej godziny. Adapter dostosowany jest do ergonomii dłoni i dostosowany do długich sesji grania. Autor rozwiązania udostępnił swoje dzieło w dwóch wielkościach – dla dzieci i dla dorosłych. Adapter dostępny jest pod adresem www.thingiverse.com/thing:2443517.