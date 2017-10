Porządki w Windows 10 już na jesieni

Kto z nas nie korzystał z MS Painta? Oprócz zestawu prostych narzędzi do bazgrania i zabijania nudy ten prosty program doskonale sprawdza się do szybkiego obrabiania screenshotów. Aplikacja ta wrosła w świadomość użytkowników Windowsa, zatem wielu z nas może zaskoczyć informacja o tym, że nie będzie on już integralną częścią systemu. Zmiana ma nadejść już na jesieni w ramach pakietu aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

Porządki w Windowsie 10 dotyczyły będą nie tylko popularnego programu do rysowania, który ma domyślnie zostać zastąpiony znacznie bardziej rozbudowanym (ale również bardziej zasobożernym) Paintem 3D. Co ciekawe, nie jest to koniec MS Paint – aplikacja będzie dostępna za darmo w sklepie Windows, jednak najprawdopodobniej nie można liczyć ze strony Microsoftu na jej jakiekolwiek dalsze aktualizacje.

Z naszych komputerów zniknie ponadto Outlook Express, którego zastąpi – a właściwie powoli zaczyna zastępować – zgrabna i szybka apka Poczta. Średnio radzi sobie ona jednak z wykonywaniem wysyłek zbiorowych, podczas których Outlook był najlepszym przyjacielem sekretarek. Zmniejszona zostanie rola wygaszaczy ekranu a 3D Builder przestanie być integralną częścią systemu.

Co nowego otrzymają natomiast użytkownicy? Wśród najciekawszych nowości wymieniana jest aplikacja Windows Story Remix, która ma pomagać użytkownikom w tworzeniu interaktywnych materiałów multimedialnych. Program umożliwi kilku osobom pracę nad jednym projektem, na przykład wykorzystać różne materiały wideo z tego samego wydarzenia do wygenerowania filmu z najważniejszymi momentami. Ponadto Windows 10 ma otrzymać odświeżony interfejs zaprojektowany w autorskiej technologii Microsoftu Fluent Design System.