Motiv to opaska fitness ukryta w pierścieniu

W zeszłym roku mogliśmy podziwiać opaski i trackery fitness, które śledziły niemal każdy aspekt naszego życia. W natłoku tego typu urządzeń ciężko jednoznacznie wyłonić produkt, który by się wyróżnił stylistycznie. Między innymi dlatego firma Motiv pragnie zdobyć nas produktem, który zamiast na nadgarstku będziemy nosić na palcu.

Jak się okazuje w 2017 roku opaski fitness staną się przeżytkiem, a ich miejsce zajmą pierścienie fitness. Taką przynajmniej ma nadzieję firmą Motiv, która przygotowała nietypową wersję trackera w postaci pierścienia. Co prawda sama idea wkładania technologii do małego krążka noszonego na palcu nie jest już niczym nowym, ale jest to pierwszy tego typu gadżet, który chce przejąć rolę naszego codziennego strażnika zdrowego stylu życia.Ten konkretny model ma wbudowany pulsometr, może monitorować nasz sen, ilość wykonanych kroków i informować nas o spełnieniu założeń naszego planu treningowego.

Sam gadżety jak na prawdziwy pierścień przystało jest bardzo lekki, nie rzuca się w oczy i jest dostępny w kolorach szarym oraz różowe złoto. Ładowanie baterii odbywa się oczywiście indukcyjnie za pomocą jednej z dwóch dołączonych do zestawu ładowarek magnetycznych podłączanych do każdego portu USB. Wszelkie dane i informacje gromadzone przez pierścień możemy odczytywać na naszym smartfonie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Jeśli wierzyć zapewnieniom producenta pierścień ten trafił właśnie do produkcji masowej i ma pojawić się w sprzedaży tej wiosny. Jeśli czujecie w sobie ducha przygody i nie boicie się ryzyka to już dzisiaj możecie zakupić ten produkt w pre-orderze za 199 USD.