Kreskówki Looney Tunes i Hanna-Barbera dostaną swój serwis streamingowy

Jeśli mieliście szczęście dorastać w okresie świetności kanału Cartoon Network nadawanego w języku angielskim, to z całą pewnością kojarzycie kreskówki Looney Tunes i Hanna-Barbera. Ponieważ nostalgia jest tym co napędza naszą kulturę to przygotujcie się na serwis streamingowy stworzony włącznie dla tych właśnie produkcji.

Wielu obecnych 30-latków z całą pewnością pamięta klasyczne bajki z Królikiem Bugsem, Jetsonami czy Scooby-Doo. Te perły sprzed lat na długi czas zniknęły z już nawet z porannych weekendowych ramówek w telewizji. Do dzisiaj właścicielem praw do tych produkcji jest firma Time Warner, która właśnie ogłosiła stworzenie serwisu streamingowego dedykowanego bohaterom naszego dzieciństwa. Serwis ten będzie się nazywał Boomerang i zachowa wyłączne prawa do dystrybucji wspomnianych kreskówek. Z informacji podanych przez Time Warner wynika, że dostęp do serwisu będzie kosztował 4,99 USD miesięcznie i stanie się dostępny już tej wiosny w przeglądarkach internetowych oraz na platformach mobilnych (iOS i Android).