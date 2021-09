Zremasterowany kultowy czarny album Metalliki i album pełen coverów już w piątek!

„Metallica”, „The Black Album” lub po prostu czarny album – piąty album Metalliki, który zmienił oblicze muzyki, od 10 września w sprzedaży cyfrowej i fizycznej. Tego samego dnia w cyfrze ukaże się również wyjątkowe wydawnictwo „The Metallica Blacklist”. Fizyczne wydania albumu „The Metallica Blacklist” trafi do sklepów 1 października.

„Metallica” lub „The Black Album” to jeden z największych sukcesów komercyjnych i artystycznych wszech czasów. Po premierze w 1991 album zatytułowany po prostu „Metallica” zapewnił grupie #1 w co najmniej 10 krajach, w tym cztery tygodnie z rzędu na szczycie list sprzedaży w USA. Single „Enter Sandman”, „The Unforgiven”, „Nothing Else Matters”, „Wherever I May Roam” oraz „Sad But True” rozbrzmiewały w każdej stacji radiowej i telewizyjnej. Album spotkał się nie tylko z ciepłym przyjęciem fanów, ale też krytyków. Regularnie, aż do dziś, ukazuje się na przeróżnych podsumowaniach najlepszych albumów wszech czasów. W ciągu 30 ostatnich lat nie było wydawnictwa w tym gatunku, które pobiłoby rekordy sprzedaży czarnego albumu.

Metallica świętuje 30-lecie kultowego czarnego albumu specjalną zremasterowaną reedycją oraz albumem „The Metallica Blacklist”, na którym znajdą się aż 53 covery utworów z „Black Albumu” w zaskakujących wydaniach. Jako zapowiedzi albumu poznaliśmy już covery takich wykonawców jak Miley Cyrus, Sam Fender, St. Vincent, IDLES, J Balvin, Volbeat, Phoebe Bridgers, Chris Stapleton, Royal Blood, Rina Sawayama, Kamasi Washington i wielu innych. Utwory zapowiadające „The Metallica Blacklist”, jak również podcast przygotowany przez zespół i opowiadający o czarnym albumie, dostępne są na specjalnej playliście.

100% zysków ze sprzedaży „The Metallica Blacklist” trafi do 52 organizacji charytatywnych. Zremasterowany „The Black Album” ukaże się w formatach 1CD, 3CD, 2LP oraz cyfrowy. „The Metallica Blacklist” będzie dostępna w formatach 4CD, 7LP i cyfrowym. Wszystkie zyski ze sprzedaży zasilą w podziale po połowie: organizację wybraną przez artystę coverującego oraz fundację All Within My Hands, założoną przez zespół w 2017 roku.