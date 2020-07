Znamy datę konferencji Samsung Galaxy Unpacked 2020

Konferencja Samsung Galaxy Unpacked to jedna z najważniejszych imprez koreańskiego producenta. To właśnie tutaj swoją premierę mają nowe smartfony przygotowane na drugą połowę roku i towarzyszące im akcesoria. Tym razem gwoździem programu ma być wyczekiwany Galaxy Note 20.

Samsung potwierdził, iż konferencja Galaxy Unpacked odbędzie się w tym roku 5 sierpnia. Oficjalnie nie przekazano jakich produktów możemy się spodziewać, ale wszystko wskazuje na to, że zobaczymy przynajmniej cztery nowości. Oczywiście największą premierą ma być nowy model smartfona Galaxy Note 20. Póki co, wiadomo, że będzie on dostępny w złotym (lub brązowym) kolorze i najpewniej dwóch rozmiarach. Z nieoficjalnych źródeł wiemy również, że w środku znajdzie się bateria o pojemności 4 000 mAh (4 500 mAh w większym modelu) i 16 GB RAM. Do tego nieodzowny i poprawiony rysik S-Pen oraz aparaty z tegorocznej serii Galaxy S.

Liczne przecieki wskazują, iż zobaczymy również zupełnie nowy model Galaxy Fold 2, który ma przejść lekki rebranding i stać się Galaxy Z Fold 2, aby wspólnie z Galaxy Z Flip stworzyć serię Galaxy Z. Do tego jest szansa, że zobaczymy model Galaxy Z Flip z obsługą sieci 5G oraz smartwatcha Galaxy Watch 3. Impreza, podobnie jak niedawne WWDC Apple, odbędzie się wyłącznie online i bez udziału prasy oraz publiczności.