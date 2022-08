Wznowienie „Blue Train” Johna Coltrane’a z okazji 65. rocznicy nagrania

Blue Note zapowiada dwa niezwykłe wydawnictwa z serii Tone Poet Vinyl Editions: Blue Train Johna Coltrane’a ukaże się 16 września w wersji jednopłytowej oraz jako część kolekcji The Complete Masters w wersji 2LP stereo. Rozszerzone wydanie zawiera 7 niepublikowanych dotąd nagrań oraz booklet z unikatowymi zdjęciami Francisa Wolffa i esej Ashleya Kahna. Oba wydania zostały zremasterowane przez Kevina Greya z oryginalnych taśm analogowych.

15 września 1957 roku John Coltrane wszedł do domowego studia Rudy’ego Van Geldera w Hackensack w New Jersey i nagrał swoje pierwsze wielkie arcydzieło: Blue Train. Ta sesja nagraniowa legendarnego saksofonisty jako lidera miała być dopełnieniem słownej umowy, jaką Coltrane zawarł z Alfredem Lionem, współzałożycielem Blue Note. W wyniku tej sesji powstał pięciościeżkowy album napędzany tytułowym bluesowym utworem w wykonaniu sekstetu z Lee Morganem na trąbce, Curtisem Fullerem na puzonie, Kennym Drew na fortepianie, Paulem Chambersem na basie oraz Phillym Joe Jonesem na perkusji. Blue Train pokazał mistrzostwo gry Coltrane’a, umieszczając go w gronie najbardziej szanowanych i wpływowych artystów jazzowych wszech czasów.

Aby uczcić 65. rocznicę nagrania albumu, 16 września Blue Train zostanie wy​dany w dwóch specjalnych wersjach w ramach serii Tone Poet Audiophile Vinyl Reissue. Monofoniczne wydanie 1-LP z oryginalnego albumu zostanie zaprezentowane w luksusowej, składanej koszulce typu tip-on, natomiast wydanie stereo 2-LP Blue Train: The Complete Masters będzie zawierać dodatkowo drugą płytę z siedmioma alternatywnymi wersjami nagrań, z których żadne nie było dotąd wydane na winylu, a cztery z nich nigdy wcześniej nie były wydawane w żadnym formacie. The Complete Masters zawiera booklet z unikatowymi zdjęciami autorstwa Francisa Wolffa oraz esej eksperta od muzyki Coltrane’a, Ashleya Kahna. Obie wersje Tone Poet Vinyl Edition zostały wyprodukowane przez Joe Harleya, zmasterowane przez Kevina Graya z oryginalnych analogowych taśm-matek i wytłoczone na 180-gramowym winylu w RTI. Blue Train: The Complete Masters ukaże się również jako zestaw dwupłytowy CD, a także w formacie cyfrowym.