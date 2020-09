Wybieramy monitor dla gracza

Rosnąca popularność e-sportu przyciąga przed komputery kolejne rzesze graczy pragnących spróbować swoich sił podczas wirtualnych rozgrywek. Cyfrowa rozrywka oferuje ogromne pokłady satysfakcji, jednak aby je w pełni wykorzystać, musimy zadbać o odpowiednią jakość sprzętu, a tu jedną z kluczowych ról odgrywają monitory. Jakie warunki powinien spełniać monitor gamingowy? Jak sprawnie poruszać się w gąszczu parametrów? Czy warto zwracać uwagę na opcje dodatkowe? Postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące wyboru monitora dla gracza.

Jak duży powinien być monitor?

Mówiąc o wielkości mamy na myśli przekątną ekranu. Większość graczy ma prostą odpowiedź na tak postawione pytanie – im większy, tym lepszy. Na rynku dominują modele o przekątnych od 22 cali do 34, znajdziemy też monitory jeszcze większe. Część osób preferuje łączenie kilku urządzeń w jedną, dużą ścianę.

Jaka powinna być rozdzielczość?

FullHD, czyli 1920 x 1080 pikseli to absolutne minimum, coraz większą popularność zdobywają monitory QHD oferujące rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli. Im wyższe parametry, tym lepsza szczegółowość obrazu, niestety wzrost tej wartości przekłada się bezpośrednio na cenę monitora.

Jaki rodzaj matrycy będzie najlepszy?

W przypadku monitorów gamingowych dominują dwa typy matryc: TN oraz IPS. Pierwszy oferuje nieco gorsze kąty widzenia, jednak szybkość jego działania, a mówiąc precyzyjniej, czas reakcji jest nie do pobicia. Ekrany IPS zapewniają lepsze kąty i dokładniejsze odwzorowanie kolorów. Niekiedy możemy też spotkać rozwiązania hybrydowe, łączące cechy obu technologii. Wybór zależy od indywidualnych preferencji i charakteru ulubionych gier.

Czym jest czas reakcji?

Tajemniczy czas reakcji jest parametrem o kluczowym znaczeniu w przypadku dynamicznych rozgrywek. Oznacza on czas, który musi minąć, by poszczególny piksel obrazu mógł zmienić swój stan. Im wartość ta będzie niższa, tym szybciej zauważymy zmiany w polu gry, a to często decyduje o sukcesie lub klęsce. 1 ms ucieszy każdego miłośnika wieloosobowych strzelanek.

Jaka powinna być częstotliwość odświeżania?

Wyrażona w Hz częstotliwość odświeżania decyduje o tym, czy otrzymamy płynne i stabilne pole widzenia. 75 Hz to minimum oferujące przyzwoite wyniki, jeśli jednak rodzaj rozgrywki wymaga wyświetlania dużej ilości klatek (w tym wypadku mamy na myśli wartości zbliżone do 120 klatek na sekundę), to powinniśmy rozważyć modele dysponujące odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Na fanów bezkompromisowej jakości czekają monitory o odświeżaniu 144 Hz.

Czy warto skorzystać z oferty sklepów internetowych?

Monitory dla graczy znajdziemy zarówno w ofercie sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. W drugim przypadku często możemy liczyć na niższy poziom cen i atrakcyjne promocje. Warunkiem gwarantującym udany zakup jest skorzystanie z oferty rzetelnego sprzedawcy, a takim z pewnością jest dystrybutor markowych monitorów iiyama. Duży wybór, bardzo atrakcyjne ceny, wygodne metody płatności i szybkie oraz bezpieczne dostawy sprawiają, że zakup monitora gamingowego staje się przyjemnością.