Własna strona WWW to dziś prostsze, niż myślisz!

Marzysz o własnej stronie WWW, ale myślisz, że jej samodzielne stworzenie wymaga długich godzin pisania kodu? Obawiasz się, że nie dasz rady lub nie masz odpowiednich umiejętności, aby zająć się tym zadaniem? Spokojnie, dziś stworzenie pierwszej strony WWW jest w zasięgu ręki nawet dla początkujących i nie musisz się martwić o skomplikowane kwestie techniczne!

Samodzielne stworzenie strony-wizytówki, bloga, strony firmowej, a nawet małego, prostego sklepu internetowego wiąże się dziś ze znacznie mniejszą ilością trudności niż kiedyś. Wszystko to dzięki WordPressowi, który jest łatwy w obsłudze i przystępny dla osób początkujących. Co więcej, WordPressa możesz nauczyć się z wielu bezpłatnych kursów i materiałów dostępnych online, które pokazują krok po kroku, jak stworzyć i zarządzać swoją stroną.

Co to jest WordPress?

Zacznijmy od podstaw. WordPress to narzędzie, które pomaga stworzyć własną stronę w internecie, a następnie zarządzać nią za pomocą specjalnego kokpitu. Możesz za pomocą WordPressa tworzyć różne rodzaje stron WWW, np. blogi, portale informacyjne, sklepy internetowe, portfolio, galerie, kursy online, fora dyskusyjne i wiele innych. Możesz też wykorzystywać WordPressa do promowania swojej marki, produktu lub usługi, do budowania relacji z klientami i odbiorcami, a także do generowania ruchu i zysków. WordPress jest bardzo wszechstronny i popularny wśród milionów ludzi na całym świecie — ponad 40% wszystkich stron internetowych stworzonych jest właśnie w WordPressie.

Co najważniejsze, WordPress jest świetnym wyborem dla osób zaczynających przygodę z własną stroną internetową. W LH.pl obserwujemy systemy wybierane przez klientów tworzących pierwszą stronę WWW i w 90% jest to właśnie WordPress. Powodów jest bardzo wiele — WordPress jest darmowy i łatwy w użyciu, ma duży wybór gotowych motywów pozwalających uzyskać satysfakcjonujący wygląd strony, a także dużą ilość wtyczek, które można doinstalować w celu wyposażenia strony w potrzebne funkcjonalności. To wszystko sprawia, że WordPress pozwala początkującym osobom stworzyć stronę internetową bez nauki języków programowania.

Czy mogę się nauczyć WordPressa za darmo?

Popularność WordPressa sprawiła, że zbudowała się wokół niego ogromna społeczność. Dzięki temu dostępnych jest wiele źródeł, z których można nauczyć się obsługi WordPressa samodzielnie, aby własnymi siłami zbudować pierwszą stronę WWW. W sieci znajdziesz tony poradników, a media społecznościowe wypełnione są grupami typu „WordPress dla początkujących – zbuduj swoją pierwszą stronę”, na których użytkownicy wzajemnie się wspierają i pomagają w samodzielnym tworzeniu stron WWW.

Jednym z najlepszych sposobów na samodzielną naukę WordPressa są wideokursy, które prowadzą początkującą osobę krok po kroku przez wszystkie aspekty budowania strony. W LH.pl stworzyliśmy wideokurs WordPressa dla początkujących i udostępniamy go całkowicie za darmo. To interaktywny kurs online, który poprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie etapy tworzenia strony WWW na WordPressie. Nauczysz się, jak wybrać domenę i hosting, jak zainstalować i skonfigurować WordPressa, jak wybrać i dostosować szablon oraz funkcjonalność strony, jak dodawać własne treści, jak tworzyć formularze oraz jak zarządzać stroną na bieżąco.

Do kursu można dołączyć w pełni bezpłatnie — wystarczy tylko zapisać się na stronie lh.pl/kursy/wordpress/ i zacząć naukę!

WordPress — dlaczego warto się go nauczyć w 2023 roku?

Znajomość WordPressa może Ci się przydać gdy postanowisz zbudować swoją pierwszą stronę WWW dla własnej firmy. Zamiast ponosić koszt zlecenia jej stworzenia, wyklikasz ją samodzielnie, bezpłatnie, inwestując jedynie swój czas. Co ważne, gdy Twoja strona powstanie, prawdopodobnie świetnie poradzisz sobie także z jej edycją i utrzymaniem. Będziesz dobrze znać i rozumieć jej funkcjonalności.



Nauka WordPressa to nie tylko zdobycie umiejętności samodzielnego tworzenia stron WWW. Znajomość WordPressa może przynieść wiele korzyści związanych z poprawą perspektyw zawodowych. Zyskasz możliwość zdobycia cennych na rynku pracy umiejętności z zakresu tworzenia i obsługi stron WWW. Wielu pracodawców, nawet jeżeli nie poszukuje kandydatów na stanowisko Web Developera, potrzebuje kompetencji WordPressowych w swoim zespole. Umiejętność posługiwania się WordPressem może dać Ci możliwość rozwoju w branży IT, nie tylko w roli Web Developera, ale także na stanowiskach w marketingu internetowym, reklamie, czy copywritingu. W wielu przypadkach może to także zwiększyć Twoje szanse na zatrudnienie. Zdobywając nową wiedzę i umiejętności pokażesz także pracodawcy, że potrafisz uczyć się nowych rzeczy i nie boisz się wyzwań.

Od czego zacząć tworzenie pierwszej strony WWW?

Jeśli chcesz stworzyć stronę na WordPressie, musisz zadbać o dwie podstawowe rzeczy: domenę i hosting. Domena to unikalny adres Twojej strony w sieci, pod którym będą Cię odnajdywać internauci. Hosting to usługa, która zapewnia Twojej stronie miejsce i dostępność w Internecie. Zarówno domenę, jak i hosting możesz zamówić u różnych firm hostingowych, np. w LH.pl. Niektóre z nich oferują Ci dodatkową wygodę i oszczędność czasu, udostępniając autoinstalator WordPressa. To specjalny kreator, który pozwala Ci zainstalować WordPressa na swoim hostingu w kilka sekund. Taką możliwość znajdziesz również na hostingu w LH.pl.

To wcale nie jest trudne!

Tworzenie strony internetowej nie musi być skomplikowane ani czasochłonne. Wszystko, czego potrzebujesz, to chęć do nauki i dostęp do odpowiednich narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest właśnie WordPress — to popularny i łatwy w obsłudze system, który umożliwia Ci stworzenie strony WWW bez pisania kodu. WordPressa możesz nauczyć się na różne sposoby, w zależności od Twojego stylu i tempa nauki. Możesz czytać poradniki, oglądać filmy, uczyć się go samodzielnie metodą prób i błędów lub korzystać z kursów online. Niektóre z nich są płatne, a niektóre darmowe. Jednym z darmowych kursów jest kurs WordPressa od LH.pl, który jest dostępny dla każdego, kto chce stworzyć własną stronę WWW.

Zaletą kursu jest to, że otrzymujesz uporządkowany chronologicznie plan nauki, z którego możesz czerpać wiedzę w dowolnym momencie i miejscu, kiedy masz czas i ochotę. Kurs pokazuje Ci krok po kroku, jak zainstalować WordPressa, jak wybrać szablon i wtyczki, jak dodać treści i zdjęcia, jak zarządzać swoją stroną i wiele więcej. Uczenie się WordPressa to inwestycja w siebie i swoją przyszłość, gdyż obsługa tego systemu staję się umiejętnością poszukiwaną przez coraz większą liczbą pracodawców i klientów. To proste i przyjemne!