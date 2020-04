Wiosenna Wyprzedaż w PlayStation Store wystartowała!

Firma Sony Interactive Entertainment prezentuje tytuły, które właśnie dziś dołączyły do Wiosennej Wyprzedaży w PlayStation Store. Początek wiosny to idealny moment na odświeżenie biblioteki gier. Dlatego też, wśród przecenionych tytułów każdy znajdzie coś dla siebie. Od zwiedzania stadionów takich jak: Old Trafford, Santiago Bernabeu i Wembley, przez niekończące się wiraże Oregonu, podróż między planetami: Bogano, Zeffo, Kashyyyk, Ilum i Dathomir, aż po niezwykle spektakularne walki pod okiem mistrza Raidena.

Oszczędź do 60%!

Wyprzedaż, która już wystartowała, obejmuje rabaty do 60% na największe hity dostępne w PlayStation Store. Lista tytułów objętych wiosenną wyprzedażą prezentuje się następująco:

FIFA 20: 115.60 PLN zamiast 289 PLN – 60% zniżki

Days Gone: 124 PLN zamiast 289 PLN – 57% zniżki

Mortal Kombat 11: 99 PLN zamiast 289 PLN – 65% zniżki

Star Wars: Jedi Fallen Order: 169 PLN zamiast 289 PLN – 41% zniżki

Dragon Ball Z: Kakarot: 189 PLN zamiast 289 PLN – 34% zniżki

i wiele innych

Wszystkie szczegóły dotyczące wiosennej wyprzedaży, obejmującej największe hity na PlayStation 4, można znaleźć pod tym linkiem. Kolejne tytuły dołączą już 15 kwietnia. Wyprzedaż potrwa do 29 kwietnia.