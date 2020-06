Wi-fi 6 dla każdego

Oficjalnie nosi on mało chwytliwą nazwę IEEE 802.11ax, ale znamy go przede wszystkim jako Wi-fi 6. Najnowszy standard Wi-fi pojawia się w kolejnych urządzeniach: smartfonach, laptopach, routerach MESH, inteligentnych sprzętach domowych. Ma on jedno zadanie: uwolnić pełen potencjał drzemiący w naszych sieciach domowych.

Wi-fi 6 powstało na bazie poprzedniej generacji, 802.11ac. W stosunku do Wi-fi 5 oferuje ono czterokrotnie wyższą przepustowość łącza i znacznie wyższą maksymalną prędkość transferu danych, sięgającą nawet 9,6 Gb/s. Standard został również zoptymalizowany pod kątem lepszej obsługi kilku połączeń jednocześnie. Ulepszona technologia MU-MIMO 8×8 umożliwia dwukierunkowe przesyłanie danych, gdy do jednej sieci podłączonych jest wielu użytkowników – poprzednio obsługiwała ona jedynie połączenia wychodzące.

Wi-fi 6 wykorzystuje również technologię OFDMA, która polega na jednoczesnej transmisji wielu strumieni danych przeznaczonych dla kilku użytkowników, co pozwala wyeliminować opóźnienia powstające w sytuacjach, gdy z internetu korzysta spora grupa urządzeń.

Nowy standard pozwala także ograniczyć wpływ sieci zewnętrznych na sygnał w naszym domu – routery 802.11ax korzystają z kolorowania BSS, dzięki któremu podłączone do nich urządzenia wiedzą, że powinny ignorować sygnały z innych routerów Wi-fi 6. Target Wake Time (TWT) służy natomiast do inteligentnego sterowania czasem uśpienia urządzeń smart home, co przyczyni się do znaczącego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez nasze gadżety.

Brzmi ciekawie? Wi-fi 6 jest już dostępne w wybranych produktach od TP-Link – w ramce poniżej prezentujemy modele, które zwróciły naszą uwagę.

Wprost do twojego domu

TP-Link Archer AX6000

Gamingowy (i nie tylko) router, który obiecuje wielokrotnie szybsze prędkości transferu danych od swoich konkurentów z Wi-fi 5. Osiem anten zewnętrznych z technologią Beamforming zapewnia regularne, pełne pokrycie domu siecią.

1 300 PLN

TP-Link Archer TX3000E

Twój komputer gamingowy stoi w innym pomieszczeniu niż router? Zadbaj o stabilność rozgrywki za pomocą tej karty sieciowej, zapewniającej prędkość do 2 402 Mb/s w paśmie 5 GHz. Dzięki zewnętrznej antenie bez problemu wyłapie ona sygnał routera.

280 PLN

TP-Link Archer AX50

Router stworzony z myślą o inteligentnych domach. AX50 potrafi stabilnie obsługiwać wiele sygnałów jednocześnie i sterować usypianiem poszczególnych gadżetów smart home. Ponadto urządzenie kompatybilne jest z Amazon Alexą.

700 PLN