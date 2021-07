Wakacyjna promocja na smartfony Motoroli

Na początek lata i wakacji Motorola przygotowała specjalną ofertę na smartfony. Przecenione zostały modele cieszące się duża popularnością wśród fanów marki. Do tego grona bez wątpienia zaliczyć trzeba moto g30 oraz moto e7i power. Osoby rozważające zakup tych modeli powinni się śpieszyć z zakupem. Promocja potrwa tylko przez kilka dni.

Moto g30 – i świat staje się piękniejszy

moto g30 posiada system czterech aparatów o ultrawysokiej rozdzielczości 64 MP, który robi ostrzejsze i jaśniejsze zdjęcia. Tryb nocny sprawi, że zdjęcia po zmroku będą intensywniejsze o bardziej realistycznych kolorach oraz zaskakującej wyrazistości. Ultraszerokokątny obiektyw obejmujący 118° mieści w kadrze 4 razy więcej obrazu w porównaniu ze standardowym obiektywem 78‑stopniowym, Aparat Macro Vision pozwala ustawić obiektyw czterokrotnie bliżej obiektu, dlatego można dostrzec detale, które pozostałyby niewidoczne przy użyciu standardowego obiektywu. Czujnik głębi daje możliwość rozmycia tła zdjęć z regulowaną intensywnością, by uzyskać profesjonalnie wyglądające portrety. Z kolei przednim aparatem o rozdzielczości 13 MP można robić w dzień i w nocy selfie godne publikacji na Instagramie.

Na wyświetlaczu Max Vision HD+ o przekątnej 6,5” gry, filmy i wideokonferencje będą się prezentować wyjątkowo realistycznie. Dzięki częstotliwości odświeżania 90 Hz obraz jest płynniejszy i widać na nim mniej opóźnień, co zwiększa przyjemność z oglądania. Wbudowana pamięć masowa o pojemności 128 GB oferuje mnóstwo miejsca na zdjęcia, filmy, muzykę, aplikacje i gry, ale zawsze można ją rozbudować nawet o 512 GB przy użyciu karty microSD.

Wyjątkowo pojemna bateria 5000 mAh w moto g30 wystarcza na ponad dwa dni działania po jednym naładowaniu. Dzięki technologii TurboPower™ 20 można przedłużyć działanie telefonu o nawet 12 godzin po zaledwie 20 minutach ładowania. Wysoką wydajność gwarantuje układ Qualcomm® Snapdragon™ 662. Edycja plików, szybkie ich udostępnianie, oglądanie filmów z płynnym obrazem czy gry nie stanowią żadnego problemu.

Moto e7i power – pełna moc na dnie i noce

moto e7i power wyróżnia się długą żywotnością baterii, znakomitym aparatem fotograficznym i wyświetlaczem, a także wydajnością potrzebną do intensywnego działania w dzień i w nocy, a wszystko to w przystępnej cenie.

Pojemna bateria 5000 mAh zapewnia dużo czasu na rozrywkę, pracę i naukę. 6,5-calowy wyświetlacz Max Vision HD+ prezentuje obraz o jakości należącej do najwyższych w całej rodzinie moto e, a dzięki proporcjom 20:9 ulubione filmy, gry i czaty wideo prezentują się efektowniej. Smartfon imponuje szybkością reakcji dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi. Zapewnia on więcej grania, oglądania i pisania wiadomości bez opóźnień. Szybki, 13-megapikselowy aparat główny z autofokusem z detekcją fazy (PDAF) robi zdjęcia w mgnieniu oka, a obiektyw Macro Vision pozwala robić zdjęcia obiektom z 4-krotnie mniejszej odległości. Co więcej, model ten posiada też 5-megapikselowy aparat do selfie.

Promocje w sklepach

Między 9 a 15 lipca 2021 r. motorola moto g30 dostępna będzie w cenie 799 zł, natomiast model moto e7i power kosztuje 399 zł.