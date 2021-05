W co zapakować laptopa do wysyłki?

W obecnych czasach nadawanie paczek jest bardzo łatwe. Wszelkie formalności można dopełnić dosłownie w kilka minut. Najważniejsze to odpowiednio zapakować przesyłkę – szczególnie jeśli chcemy wysłać coś cennego lub delikatnego. Do takich rzeczy zaliczamy na przykład laptopy. Jak wysłać laptopa kurierem?

Jak bezpiecznie wysłać laptopa?

Laptop to wartościowy i delikatny przedmiot. Niepoprawnie zapakowany może ulec zniszczeniu w transporcie, co niestety wygeneruje spore koszty – np. za naprawę. Laptop powinien być zapakowany tak, aby nie przesuwał się podczas transportu. Musi zostać w jednym miejscu. Nie może stykać się z innymi przedmiotami, które mogłyby go uszkodzić – np. porysować.

Laptop należy umieścić w odpowiednim pudełku. Najlepiej sprawdzi się oryginalne opakowanie, które idealnie pasuje rozmiarem do urządzenia. Jeśli nie mamy oryginalnego pudełka, warto poszukać jakiegoś o podobnych wymiarach. Pudełko warto dodatkowo owinąć grubą warstwą folii bąbelkowej i zabezpieczyć taśmą klejącą. Jeśli planujemy wysłać kilka rzeczy w jednej paczce, każdą z nich należy zabezpieczyć w ten sam sposób.

Do zapakowania laptopa najlepiej sprawdzi się karton w odpowiednim rozmiarze. Najlepsze będzie kilkuwarstwowe, sztywne pudełko. Karton powinien być nowy i nieuszkodzony.

Wypełnienie paczki

Wolne przestrzenie w kartonie należy wypełnić odpowiednim wypełniaczem. Wypełniacz zamortyzuje wstrząsy i skutecznie ochroni wysyłany przedmiot przed uszkodzeniem.

Możemy wykorzystać do tego jeden z profesjonalnych wypełniaczy. Świetnie sprawdzą się specjalne wkłady styropianowe lub skropaki. Możemy również wykorzystać materiały, które każdy ma w swoim domu. Dobrą ochronę przed uszkodzeniem zapewnią na przykład wiórki papierowe lub pogniecione gazety. Karton dodatkowo należy zabezpieczyć odpowiednio szeroką, mocną taśmą.

Jak nadać paczkę?

Paczkę z cenną zawartością najlepiej wysłać za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej. Wysoka jakość usług to gwarancja bezpiecznego transportu nadanej przesyłki.

Poszukując najlepszego przewoźnika, warto zajrzeć na stronę epaka.pl. Jest to profesjonalny broker kurierski, który współpracuje wyłącznie z najlepszymi, cenionymi firmami kurierskimi. Klient może w szybki i prosty sposób porównać oferty przewoźników i wybrać tę, która jest dla niego najkorzystniejsza.

Broker umożliwia nadanie paczki bez wychodzenia z domu w każde miejsce w Polsce i na świecie. Klient nie musi podpisywać z firmą żadnych wiążących umów. Wszelkie formalności załatwia się w kilka minut. Przygotowaną paczkę odbiera od klienta kurier i dostarcza pod wskazany adres. Dużym plusem jest możliwość śledzenia paczki. Klient może w każdym momencie sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się jego przesyłka z cenną zawartością.