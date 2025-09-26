Ad image
Uniqlo U Jesień/Zima 2025: warstwowe spojrzenie na przyszłość mody

Future Layers

Michał Lis
Michał Lis
1 minut(y) czytania

Marka UNIQLO zaprezentowała najnowszą odsłonę swojej linii Uniqlo U, która trafiła do sprzedaży 26 września. Kolekcję Jesień/Zima 2025 opracowali Christophe Lemaire i Sarah-Linh Tran wraz z zespołem projektowym w paryskim centrum R&D. Inspiracją stał się głęboki błękit Morza Północnego – symbol spokoju, kontemplacji i potęgi natury.

Pod hasłem „Future Layers” projektanci zachęcają do eksperymentowania z warstwami i kontrastowymi materiałami – od wełny merino po techniczny nylon i innowacyjną izolację PUFFERTECH. W efekcie powstały ubrania łączące ponadczasową sylwetkę z funkcjonalnością i wyrafinowaną paletą barw: odcieniami indygo, zieleni bazylii i nasyconej śliwki.

W kolekcji znajdziemy zarówno klasyczne płaszcze, jak i nowoczesne projekty o charakterze genderless. Na uwagę zasługuje parka BLOCKTECH Utility z regulowanym kapturem i wzmocnionym daszkiem, elegancki Oversized Single Breasted Coat z hydrofobową powłoką, a także swobodna bluza PUFFERTECH. W warstwowych stylizacjach pojawiają się m.in. kardigany i sukienki z mieszanki wełny merino, miękkie swetry z wełny jagnięcej czy koszule z outdoorowymi detalami.

Łącznie linia obejmuje 14 modeli damskich, 19 męskich oraz 3 akcesoria, przy czym większość projektów została stworzona z myślą o uniwersalnym, ponadpłciowym charakterze.

Uniqlo U pozostaje wierne filozofii LifeWear – prostoty, jakości i trwałości, które w przystępnej formie odpowiadają na potrzeby współczesnych klientów.

Kolekcja jest dostępna od 26 września w wybranych sklepach UNIQLO oraz online na uniqlo.com.

Autor:Michał Lis
