Udany start pierwszego elektrycznego samolotu Cessna

Komercyjne loty zrewolucjonizowały podróże, ale niestety mają one także negatywny wpływ na środowisko. W przeciwieństwie do samochodów elektrycznych, w przypadku pojazdów latających bardzo trudno zastąpić płynne paliwo baterią, ale jak udowodniły firmy MagniX i AeroTEC, jest to możliwe.

Elektryczny samolot powstał na bazie popularnego modelu Cessna 208B Grand Caravan. Zamiast silnika spalinowego o mocy 675 KM został on wyposażony w silnik elektryczny Magni500 750 KM oraz akumulatory starczające na pokonanie do 160 km na jednym ładowaniu. Podczas pierwszego startu eCaravan unosił się nad lotniskiem Grant County w Waszyngtonie przez 30 minut, a wszystkie etapy lotu przebiegły bezbłędnie.



Cessna eCaravan to projekt dwóch przedsiębiorstw, AeroTEC i MagniX. Stworzenie bezemisyjnego prototypu pociągnęło za sobą konieczność pewnych kompromisów – o ile spalinowa wersja może przewozić do 14 osób jednocześnie, ta elektryczna ma miejsce jedynie dla 4-5 pasażerów. Wynika to z konieczności zainstalowania akumulatorów magazynujących energię elektryczną dla silnika; podobnie jak w autach elektrycznych, również w samolotach zajmują one mnóstwo miejsca.



Docelowo Cessna eCaravan ma być pojazdem transportującym do 9 pasażerów. AeroTEC i MagniX projektują ją z myślą o krótkich, lokalnych połączeniach. Elektryczność potrzebna do zasilenia napędu Magni500 jest wielokrotnie tańsza niż paliwo, co wpływa na obniżenie kosztów jednego lotu i może w przyszłości zachęcić pasażerów do wybierania tej formy podróżowania. Na razie musimy jednak uzbroić się w cierpliwość – samolot ma przejść proces certyfikacji dopiero w przyszłym roku.