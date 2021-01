Twitter uruchamia Birdwatch do walki z fake newsami

Do tej pory Twitter walczył z fake newsami za pomocą specjalnych oznaczeń przy tweetach. Kolejnym projektem mającym na celu ograniczenie ich rozprzestrzeniania się na platformie jest Birdwatch, forum skierowane do użytkowników Twittera.

Jak wskazują przedstawiciele Twittera, Birdwatch to społecznościowy sposób na walkę z dezinformacją i zawartością celowo wprowadzającą w błąd. Jeśli korzystający z serwisu społecznościowego użytkownicy zauważą nieprawdziwe wiadomości, zamiast zgłaszania ich do usunięcia będą mogli przesłać je na forum Birdwatch. W ten sposób tweety trafią do szerszej społeczności Twittera, która opatrzy fake newsa stosownym kontekstem, a także odpowiednio go oznaczy. Użytkownicy będą mogli oceniać, czy wyjaśnienia opracowane przez innych okazały się jasne i przydatne.



Przedstawiciele platformy wskazują, że takie rozwiązanie zdecydowanie zwiększy zasięg walki z fake newsami – dotychczas Twitter miał możliwość walki właściwie tylko z tweetami łamiącymi regulamin portalu lub takimi, które odbiły się szerokim echem w sieci. Nowe narzędzie ma pomóc w dotarciu do tysięcy mniejszych lub lokalnych kont, szerzącymi dezinformację w konkretnych internetowych kręgach. To, czy okaże się ono przydatne, pokażą rozpoczynające się właśnie testy na rynku amerykańskim.