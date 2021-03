Twitter testuje reakcje na wpisy za pomocą emoji

Kciuki w górę, strzałki w górę, emoji – wraz z rozwojem mediów społecznościowych, symbole te na dobre zakorzeniły się w naszych głowach jako sposób wyrażania emocji wywołanych przez post, film lub zdjęcie. Teraz do serwisów, które zainteresowane są tą formą interakcji, dołącza Twitter.

Niektórzy posiadacze konta w platformie społecznościowej otrzymali w ostatnich dniach link do krótkiej ankiety, proszącej ich o zapoznanie się z kilkoma zestawami emoji. Obrazkom przypisane były różnego rodzaju emocje i odczucia, a zadaniem użytkowników było określenie, które z nich wydały im się najbardziej intuicyjne i atrakcyjne.



Oprócz klasycznego „lajka” (wyrażonego tutaj w postaci serduszka), zestawy zawierały także reakcje na coś zabawnego, prowokującego do myślenia, smutnego i niesamowitego, a także oznaczenia „zgadzam się” i „nie zgadzam się”. Niektóre z emoji pozostawały niezmienne we wszystkich zestawach, ale niektóre były bardziej zróżnicowane – przykładowo, zgoda była wyrażona zarówno jako facebookowy kciuk (w górę lub w dół) oraz kolorowe strzałki przypominające te z Reddita.



Twitter planował wprowadzenie reakcji już od pewnego czasu – w zeszłym roku w aplikacji mobilnej znalezione zostały ukryte opcje, które pozwalały odpowiadać na przeczytane tweety za pomocą emoji. Portal odpowiedział wtedy, że to zaledwie pozostałości jednego z testów, a na chwilę obecną nie miał on planów uruchamiania systemu reakcji. Przeprowadzana ankieta wskazuje jednak na to, że Twitter zmienił zdanie i przynajmniej rozważa implementację tej funkcji.