Back to play

Niezależnie od tego, czy wracasz do szkoły, na uczelnię, czy do biura, a może łączysz te obowiązki, prezentujemy niezbędne gadżety, które pomogą ci rozpocząć nowy rok w dobrym stylu – gotowym na same sukcesy.

BENNO REMIDEMI

Ultrakompaktowy, a jednocześnie zdolny przewieźć naprawdę wiele – ten rower cargo można skonfigurować do transportu osób i rzeczy: dziecka (no dobrze, jednego), torby z elektroniką, tygodniowych zakupów… a może nawet drugiego RemiDemi. Szerokie opony zapewniają doskonałą przyczepność i wysoki komfort jazdy po nierównych miejskich drogach, a centralnie zamontowany silnik Bosch Performance o momencie 65 Nm pozwoli bez wysiłku pokonywać strome podjazdy.

19 739 PLN, www.bennobikes.com

BASEUS BIPOW 2 PRO

Zawsze w biegu? Ten kompaktowy powerbank dotrzyma ci kroku – na uczelni, w drodze na weekend czy podczas wieczoru ze znajomymi. Naładuje smartfon, konsolę czy słuchawki, a trzy wyjścia pozwalają zasilić kilka urządzeń naraz. Wbudowany, pleciony kabel USB-C, szybkie ładowanie 22,5 W i lekka, podróżna konstrukcja gwarantują energię zawsze pod ręką.

85 PLN, www.euro.com.pl

NATIVE UNION W.F.A BACKPACK

Nowoczesny, minimalistyczny plecak na każdy dzień, wykonany w 100% z poliestru z recyklingu (rPET) pochodzącego z butelek plastikowych, z wykończeniami z materiałów roślinnych. Lekki i pojemny (20 l) z kieszenią na laptop do 16″, przegrodami na akcesoria, uchwytem na butelkę i ukrytą kieszonką na tracker. Wodoodporny, wzmocniony w newralgicznych miejscach, z wygodnymi bawełnianymi szelkami i paskiem do mocowania na walizce.

519 PLN, www.nativeunion.com

FRAMEWORK LAPTOP 12

12,2-calowy laptop konwertowalny z dotykowym ekranem i obsługą rysika, który możesz łatwo naprawiać, modernizować i dostosowywać do swoich potrzeb. Wyposażony w procesory Intel Core 13. generacji, pełnowymiarową klawiaturę i jasny ekran 1920×1200, działa w trybie laptopa, tabletu lub „namiotu”. Wytrzymała obudowa spełnia normy MIL-STD-810, a pięć wersji kolorystycznych pozwala wyrazić swój styl.

Od 2 479 PLN, www.frame.work

ASICS NOVABLAST 5

Czy pokonujesz kilometry między zajęciami, czy trenujesz do pierwszej dyszki, zrób swoim stopom przysługę. Studencki budżet nie oznacza rezygnacji z jakości – Novablast 5 to świetne, codzienne obuwie biegowe z miękką amortyzacją i sprężystym odbiciem dzięki piance FlyteFoam Blast+. Sprawdzi się zarówno podczas spokojnego rozbiegu, jak i przy umiarkowanie szybszych treningach.

669 PLN, www.asics.com

PLAUD NOTE

Zaawansowany rejestrator notatek, który może odmienić sposób, w jaki robisz zapisy z wykładów, spotkań czy ważnych rozmów. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do transkrypcji notatek głosowych, a także tworzenia podsumowań i analiz. Ma rozmiar karty kredytowej i mieści się w magnetycznym etui, które można przymocować do tylnej części telefonu. Oferuje do 30 godzin ciągłego nagrywania i 60 dni czuwania – idealne rozwiązanie do intensywnego użytku.

749 PLN, www.plaud.ai

SEGWAY NINEBOT MAX G30

Hulajnoga elektryczna z pełnym wyposażeniem – zasięg do 64 km przy maksymalnej prędkości 25 km/h, wyświetlacz LED, trzy tryby jazdy, aplikacja mobilna, a nawet tempomat. Pokonuje wzniesienia o nachyleniu 20% i ma klasę wodoszczelności IPX5, co pozwala jej bez problemu radzić sobie z zachlapaniami i lekkim deszczem. Składa się szybko i łatwo, więc bez trudu schowasz ją po zakończeniu jazdy.

4 049 PLN, www.segway.com

BASEUS BASS BP1 PRO

Idealne podczas przerw między nauką i zajęciami – pozwalają zanurzyć się w muzyce lub zadzwonić do rodziców i znajomych w najwyższej jakości. Adaptacyjne ANC wycisza hałas do -50 dB, a Hi-Res Audio z kodekiem LDAC odsłania każdy detal dźwięku. 5 rozmiarów wkładek gwarantuje wygodę przez cały dzień, a bateria z etui daje nawet 55 godzin pracy. Odporność IP55 i szybkie ładowanie czynią je gotowymi do pracy każdego dnia.

69 PLN, www.euro.com.pl

SANDISK PHONE DRIVE

Przenośny dysk USB-C zaprojektowany dla smartfonów i laptopów, oferujący pojemność do 1 TB i prędkość transferu 150 MB/s. Idealny do przechowywania zdjęć, filmów i notatek z całego semestru bez konieczności kasowania plików. Smukła, metalowa obudowa dostępna w czterech kolorach świetnie komponuje się z ostatnim iPhonem, a automatyczne kopie zapasowe chronią twoje dane.

Od 172 PLN, www.sandisk.com

AMAZFIT ACTIVE 2

Intrygujący stosunek jakości do ceny. Active 2 wyróżnia się elegancką, okrągłą kopertą i nowoczesnymi rozwiązaniami – od ekranu AMOLED, przez precyzyjny czujnik BioTracker 6.0 PPG, po zestaw dodatkowych sensorów. Tryby sportowe obejmują m.in. trening siłowy, wspinaczkę po schodach, a nawet analizę zamachu golfowego. Do tego 10-dniowy czas pracy baterii czynią z niego mocnego gracza w segmencie wearables.

499 PLN, www.amazfit.com

NATIVE UNION FIND IT TAG

Przestań gubić, zacznij żyć. Przymocuj ten wodoodporny lokalizator do kluczy, plecaka czy walizki i odnajdź je w kilka sekund dzięki aplikacji Znajdź. Głośny sygnał, powiadomienia „Left Behind” oraz roczna, wymienna bateria gwarantują spokój na cały rok szkolny – w każdych warunkach.

85 PLN, www.nativeunion.com