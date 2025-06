Thule rozbudowuje system Outset

Thule – globalny lider w segmencie sprzętu outdoorowego – wprowadza do oferty trzy nowe akcesoria zaprojektowane z myślą o jeszcze wygodniejszym biwakowaniu z namiotem montowanym na haku holowniczym Thule Outset. Wśród nowości znalazły się: tarp Thule Starset Tarp, organizer Thule Outset Organizer oraz nakładka na materac Thule Outset Mattress Topper.

Nowe akcesoria powstały z myślą o osobach, które nie chcą rezygnować z komfortu nawet podczas przygód z dala od cywilizacji. Wspólnym mianownikiem jest wysoka jakość wykonania, funkcjonalność oraz bezproblemowa integracja z namiotem Thule Outset – flagowym rozwiązaniem marki dla podróżników ceniących niezależność i styl.

Thule Starset Tarp – więcej przestrzeni, lepsza ochrona

Nowy tarp Thule Starset Tarp to wielozadaniowe zadaszenie, które można wykorzystać jako samodzielne schronienie biwakowe lub przedsionek do namiotu Thule Outset. Wykonany z tych samych trwałych materiałów co namiot i wyposażony w regulowane maszty, doskonale sprawdza się jako ochrona przed słońcem, wiatrem czy deszczem – bez względu na pogodę.

Thule Outset Organizer – porządek pod kontrolą

Dla tych, którzy lubią mieć wszystko na swoim miejscu, powstał Thule Outset Organizer. Sześć przestronnych, wodoodpornych kieszeni (w tym kieszenie siatkowe na drobiazgi) zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów biwakowych – od butów po latarki. Organizer można wygodnie przypiąć do namiotu i nie trzeba go demontować nawet przy jego składaniu.

Thule Outset Mattress Topper – komfortowy sen w terenie

Ostatnia z nowości, Thule Outset Mattress Topper, to odpowiedź na potrzeby osób, które nie chcą iść na kompromisy, jeśli chodzi o jakość snu. Nakładka z 30-milimetrową pianką memory poprawia miękkość materaca i zapewnia lepsze dopasowanie do ciała. Dodatkowo, miękki pokrowiec można prać i nie trzeba go zdejmować przy składaniu namiotu.

„Zawsze szukamy nowych sposobów na to, by czas spędzony na świeżym powietrzu był jeszcze przyjemniejszy” – komentuje Kajsa Beijer-Olsen z Thule. – „Te trzy akcesoria odpowiadają na konkretne potrzeby współczesnych podróżników – od wygody i porządku po ochronę przed żywiołami”.

Dostępność i ceny

Wszystkie trzy akcesoria – tarp Starset Tarp, organizer Outset Organizer i nakładka Outset Mattress Topper – będą dostępne wiosną w wybranych sklepach outdoorowych oraz na stronie thule.com. Ceny zaczynają się od 359 PLN.