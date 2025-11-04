Thule Palm – fotelik, w którym starszaki chcą siedzieć

Większość fotelików z wysokim oparciem cierpi na ten sam problem – po dłuższej podróży dziecko zaczyna się wiercić, garbić i zmieniać pozycję, przez co pas bezpieczeństwa przestaje leżeć tam, gdzie powinien. Thule Palm rozwiązuje to w sposób charakterystyczny dla szwedzkiej marki: minimalistyczny design idzie w parze z dbałością o detale. Siedzisko o starannie uformowanym kształcie i wykonane z rozpraszającej ciężar pianki premium PUR wspiera ciało dziecka równomiernie – szczególnie w newralgicznym obszarze ud – dzięki czemu pozycja pozostaje prawidłowa przez całą podróż.

„Chcieliśmy stworzyć fotelik, w którym dzieci naprawdę będą chciały siedzieć, a rodzice będą pewni jego jakości i bezpieczeństwa” – mówi Beatrice Ravik Janzon, Category Management Active with Kids w Thule. Efekt? Produkt, który łączy smart funkcjonalność z ergonomicznym komfortem i poczuciem pewności na każdej trasie.

Komfort, który chroni

W modelu Palm kluczową rolę odgrywa Thule Impact Protection System – duży, ochronny zagłówek i demontowalne panele boczne, które chronią w razie kolizji z boku lub z tyłu. Aby system działał skutecznie, dziecko musi siedzieć w odpowiedniej pozycji – dlatego Thule postawiło na naturalne utrzymanie postawy, a nie wymuszoną sztywność.

Do tego dochodzi 15-stopniowa regulacja wysokości zagłówka, intuicyjne prowadnice pasa oraz opcjonalny podnóżek Thule Palm Footrest, który poprawia krążenie, redukuje napięcie mięśni i eliminuje uczucie drętwienia nóg. W praktyce oznacza to tyle, że mali pasażerowie nie tylko siedzą bezpiecznie, ale też naprawdę wygodnie – nawet w trakcie wielogodzinnych podróży.

Funkcjonalność w stylu Thule

Palm można zamontować przy pomocy systemu ISOFIX, który stabilizuje fotelik nawet wtedy, gdy nie jest używany. Użytkowanie upraszczają tkaniny przystosowane do prania w pralce oraz możliwość zamontowania do trzech fotelików Thule Palm w drugim rzędzie siedzeń wielu samochodów.

Dostępny w trzech eleganckich kolorach – Black, Mid Gray i Soft Beige – model Thule Palm wpisuje się w skandynawski design marki: praktyczny, dopracowany i estetyczny.

Dla rodzin, które są w drodze

Thule Palm dołącza do kompletnej gamy fotelików samochodowych Thule, stworzonych dla rodzin, które żyją aktywnie i przemieszczają się pomiędzy domem, samochodem i wózkiem. To rozwiązanie, które łączy wygodę, bezpieczeństwo i niezawodność – wartości, z których Thule od lat uczyniło swój znak rozpoznawczy.

Thule Palm jest już dostępny na polskim rynku w cenie 1 159 PLN.