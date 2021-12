The King of Fighters XV w specjalnej edycji kolekcjonerskiej

Nie możemy się doczekać momentu, w którym odpalimy najnowszą odsłonę KoF, a nowe informacje dodatkowo zaostrzyły nasz apetyt. Deweloperzy z SNK Corporation ogłosili właśnie, że w dniu premiery ukaże się specjalna, limitowana edycja Omega Edition. Wewnątrz znajdziemy sporo dodatków dla fanów serii i ekskluzywne DLC.

Oprócz pudełkowej wersji gry na PS5, PS4 lub Xboxa Series X, w The King of Fighters XV: Omega Edition znajdziemy fantastyczne dodatki: ścieżkę dźwiękową na dwóch płytach CD, litografie ze stylizowanymi grafikami z gry, ozdobne, kartonowe pudełko oraz 119-stronicowy artbook pełen kolorowych ilustracji. To jednak nie koniec niespodzianek – zawiera ona także kilka cyfrowych prezentów: Team Pass 1, czyli season pass dający dostęp do dwóch pierwszych DLC (Team DLC 1 oraz Team DLC 2), jak również specjalne kostiumy dla naszych wojowników. Terry będzie mógł przywdziać strój z bijatyki Garou: Mark of the Wolves, zaś Leona ubierze się w swój kostium z pierwszych odsłon serii.

Najnowsza odsłona The King of Fighters oddaje nam do dyspozycji aż 39 wojowników, zarówno tych dobrze znanych, jak i zupełnych debiutantów. Bohaterowie będą walczyć ze sobą w systemie 3 na 3, a rozgrywkę urozmaici nowa mechanika Shatter Strike, umożliwiająca szybkie parowanie ciosów. Zmianie uległy także Max Mode i Max Mode Quick. Dodatkowo deweloperzy obiecują nam mnóstwo nowych ataków i efektownych kombosów, dzięki którym na pewno nie będziemy się nudzić. Premiera The King of Fighters XV została zaplanowana na 17 lutego 2022 roku.