The Frame 2021 debiutuje w Polsce

Samsung The Frame w 2021 czerpie z dziedzictwa kultowej serii telewizorów Lifestyle, by stale zaskakiwać i wyznaczać nowe trendy. Zwłaszcza teraz kiedy dużo czasu spędza się w domu, zagadnienia związane z aranżacją przestrzeni i funkcjonalnością nabrały nowego znaczenia. Właśnie dlatego telewizor The Frame stawia na idealną równowagę między designem i personalizacją, a technologią i jakością wrażeń z oglądania.

Znakiem rozpoznawczym The Frame jest unikatowy Design Obrazu. Dzięki zastosowaniu nietypowej konstrukcji telewizor prezentuje się niczym obraz w domowej kolekcji. W tym roku to podobieństwo jest jeszcze większe, bowiem The Frame jest blisko połowę smuklejszy w porównaniu do modelu zeszłorocznego. Design Obrazu to także odpowiednia oprawa. Do wyboru są dwa style ramek [3] – Nowoczesny lub Klasyczny – oraz pięć wariantów kolorystycznych. Te Nowoczesne oferowane są w bieli, jasnym bądź ciemnym drewnie, a Klasyczne mogą być białe lub ceglane. Dzięki temu, że ramki montuje się za pomocą magnesu ich wymiana jest szybka i łatwa. To świetny sposób, by w ciągu kilku minut odmienić wnętrze.

The Frame to telewizor, który zmienia i dopasowuje się do wnętrza i stylu właściciela na wielu płaszczyznach. Oprócz wspomnianego już designu, ważnym aspektem są opcje montażu. Do wyboru jest kilka wariantów. W standardzie telewizor oferowany jest z podstawą, którą stanowią dwie minimalistyczne nóżki. W tym roku ta Regulowana Podstawa [4] pozwoli idealnie dopasować odstęp pomiędzy podłożem a ramą ekranu. To świetne rozwiązanie jeśli telewizor będzie pracować w parze z soundbarem, np. z Q-Serii.

Kolejną możliwością montażu jest Dopasowany Uchwyt, który sprzedawany jest wraz z telewizorem. Dzięki niemu Samsung The Frame można zamontować równolegle do ściany niczym prawdziwy obraz. Wśród opcji dodatkowych jest także Stojak Studio, czyli taka nowoczesna sztaluga. Pozwala wyeksponować telewizor w dowolnym miejscu, tak aby stał się centralnym elementem wystroju.

W kontekście montażu warto także dodać, że The Frame oferowany jest z modułem One Connect i oferuje Połączenie Jednym Prawie Niewidocznym Przewodem, co pozwala wyeliminować kable wokół ekranu. Będzie to szczególnie ważne jeśli telewizor zostanie wyeksponowany na ścianie lub za pośrednictwem Stojaka Studio.

The Frame: sztuka w pięknej oprawie

Telewizor The Frame to kompletny i przemyślany koncept, łączący piękną oprawę i sztukę. Przełączając telewizor w Tryb Sztuka, ekran staje się swoistym cyfrowym płótnem, na którym możemy podziwiać swoje zdjęcia lub wybierać obrazy spośród tych, które dostępne są w internetowym sklepie z dziełami sztuki – Samsung Art Store. Powstał on specjalnie z myślą o tym niezwykłym telewizorze. Do wyboru jest ponad 1400 obrazów, zdjęć i grafik, pochodzących z kolekcji znanych światowych galerii i muzeów.

Dzięki The Frame także własne wspomnienia można oprawić w ramkę. Zdjęcia, które na telewizor można przesłać przez telefon czy USB zostaną zapisane w ramach opcji Moja Kolekcja. W tym roku raczej nie zabraknie miejsca na ważne chwile, bo do dyspozycji jest aż 6 GB pamięci wewnętrznej – to ok. 1200 obrazów.

Dzięki zastosowaniu Czujnika Trybu Sztuka ulubione zdjęcia czy obrazy wyświetlane będą zawsze, gdy ktoś będzie w pobliżu. Jeśli telewizor przez dłuższy czas nie wykryje ruchu, automatycznie wyłączy galerię.

Obraz i dźwięk na najwyższym poziomie

W 2021 roku The Frame dostarczy niesamowitych wrażeń podczas oglądania, łącząc wysokiej jakości obraz i dźwięk. O część wizualną zadba szereg technologii, które Samsung wykorzystuje także we serii telewizorów QLED. Na przykład piękne nasycone kolory w każdy warunkach oświetleniowych to zasługa 100% Natężenia Kolorów (dzięki technologii Quantum Dot). Z kolei idealne odwzorowanie szczegółów, ostrość i wyrazistość oglądanych treści to efekty pracy mocnego Procesora AI Quantum 4K, który wspomaga skalowanie do 4K z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii głębokiego uczenia. W The Frame zastosowano także podświetlenie Dual LED z ciepłą i chłodną tonacją podświetlenia, co oznacza jeszcze wyższy kontrast i głębsze kolory. The Frame posiada także Funkcję Adaptacji Obrazu, dzięki której pora dnia i oświetlenie panujące w pomieszczeniu przestają mieć znaczenie – jasność będzie automatycznie regulowana do aktualnych warunków.

Dopełnieniem obrazu będzie niesamowita jakość dźwięku, która pozwoli na całkowite zanurzenie się w filmowym seansie. Tu z pomocą przychodzą technologie, takie jak np. Funkcja Adaptacji Dźwięku, która dopasowuje dźwięk do oglądanej treści, czy Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni, dzięki któremu dźwięk będzie tak samo dobry niezależnie od pomieszczenia i sposobu montażu telewizora.

The Frame należy do rodziny Smart TV, dlatego ma do zaoferowania wszystko, co najlepsze w telewizorach Samsung, czyli intuicyjną obsługę i bogatą ofertę aplikacji VOD. Nie zabrakło także najnowszych funkcji, takich jak PC na ekranie TV, Multi View (podział ekranu i podgląd obrazu ze smartfona) czy Dotknij i Wyświetl (podłączenie smartfona poprzez dotknięcie obudowy telewizora), które ułatwiają domową pracę, trening czy rozrywkę.

[1] Przy założeniu, że rozmiar standardowego pliku wynosi 5 MB.

[2] Nie dotyczy modelu The Frame 32 cale (32LS03T).

[3] Wymienne ramki są sprzedawane osobno. Dostępność stylów i kolorów ramek może się różnić w zależności od rozmiaru telewizora.

[4] Nie dotyczy modelu The Frame 32 cale (32LS03T).