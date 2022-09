TEST: Toyota RAV4 Plug-In Hybrid

Toyota ma ćwierć wieku doświadczenia w budowaniu samochodów hybrydowych, ale Toyota RAV4 Plug-in Hybrid jest jednym z pierwszych pojazdów PHEV firmy. Testowane auto opiera się na RAV4 piątej generacji, które zostało wprowadzone na rynek w 2018 roku.

Najbardziej bezpośrednim rywalem auta jest hybryda Forda Kuga, podczas gdy RAV4 jest na tyle ekskluzywny, że można go uznać za alternatywę dla modeli premium, takich jak Volvo XC60, BMW X3 i Audi Q5, które są także dostępne jako modele plug-in. Ceny modelu RAV4 w Polsce zaczynają się od 138 900 PLN za wersję benzynową i 166 900 PLN za klasyczną hybrydę. RAV4 Plug-in Hybrid to już wydatek od 239 900 PLN. Może to brzmieć jak gwałtowny wzrost, ale PHEV jest oferowane w mocnych wersjach Dynamic oraz Selection. Bez względu na nią samochód wyposażony jest w 2,5-litrowy silnik benzynowy i podwójny silnik elektryczny. Benzynowy i jeden elektryczny przesyłają moc na przednią oś za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów CVT, podczas gdy drugi jest zamontowany na tylnej osi, dając łączną moc 306 KM.

RAV4 Plug-in Hybrid jest ładowane przez gniazdo typu 2 i chociaż nie ma wbudowanej technologii ładowania wysokonapięciowego, akumulator można uzupełnić w dwie godziny i 45 minut z wallboxa lub 7,5 godziny z gniazdka domowego, a z samochodem otrzymamy oba przewody do ładowania.

Toyota RAV4 to rodzinny SUV z pięcioma siedzeniami, a wersja Plug-in Hybrid w żaden sposób nie ujmuje jej atrakcyjności. To przystojnie wyglądająca maszyna, która prezentuje się jeszcze ostrzej w specyfikacji z pakietem VIP, z czarnym kontrastowym dachem i większymi felgami. Obie wersje PHEV są dobrze wyposażone, ale interfejs systemu informacyjno-rozrywkowego Touch 2 nie jest najbardziej przyjazną dla użytkownika konfiguracją. Jeśli jesteś bardziej zaznajomiony z używaniem smartfona do nawigacji, zalecam zamiast tego podłączenie do Apple CarPlay lub Android Auto, ponieważ są one bardziej intuicyjne w użyciu.

Wnętrze sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Jakość wykonania elementów jest doskonała, chociaż w paru miejscach konkurencja radzi sobie lepiej, unikając twardych tworzyw sztucznych. Istnieje wiele możliwości regulacji foteli (choć tylko kierowcy ma sterowanie elektryczne), podczas gdy przestrzeń na tylnych siedzeniach jest obszerna, a dostęp przez drzwi szeroki. Dostępne są także mocowania ISOFIX do montażu fotelików dziecięcych, a w zestawie znajdują się też cztery gniazda USB: dwa z przodu i dwa z tyłu. System Plug-in zmniejsza pojemność bagażnika z 542 litrów w standardowym RAV4, do 500 litrów. Mimo to wysoka podłoga oznacza, że pod spodem jest miejsce na oba kable ładujące, a pod nim znajduje się nawet koło zapasowe — to rzadkość. Za to zaskakująco wolno otwiera się i zamyka tylna klapa.

Dzięki podwyższonej pozycji za kierownicą masz doskonały widok na drogę, a auto jest przyjemne w prowadzeniu nawet przy wysokich prędkościach

Toyota jest znana z tego, że jej samochody są tak proste w prowadzeniu, jak to tylko możliwe — Plug-in RAV4 nie jest od tego wyjątkiem. Dzięki podwyższonej pozycji za kierownicą masz doskonały widok na drogę, a auto jest przyjemne w prowadzeniu nawet przy wysokich prędkościach, co nie zawsze było normą w poprzednich RAV4. Dzięki mocy 306 KM PHEV auto szybko nabiera prędkości, a dojście do setki zajmuje mu dokładnie sześć sekund. Toyota musiała usztywnić zawieszenie RAV4, aby poradzić sobie z dodatkową wagą baterii Plug-in, jednak efekt ten zostanie złagodzony, jeśli wybierzesz mniejsze obręcze kół, a przy tym niższą wersję wyposażenia. Wersja Dynamic jest zresztą całkiem optymalnym wyborem, by przy okazji nieco zaoszczędzić.

W przeciwieństwie do niektórych modeli hybrydowych tego typu, RAV4 przez większość czasu opiera się na układzie elektrycznym, z silnikiem benzynowym, który pomaga w razie potrzeby. Po pełnym naładowaniu samochód jest cichy, jadąc tylko na zasilaniu akumulatorowym, a po uruchomieniu silnika prawie nie słychać żadnego hałasu. Może być trochę głośno, jeśli wykorzystasz całą dostępną moc, ale nie przypomina to odgłosu rosnących obrotów, znanych ze starych hybryd Toyoty.

Podczas testu przejechałem około 44 km na samej energii elektrycznej, około 30 km mniej od oficjalnej liczby, ale było to całkowicie spodziewane. Zarazem gdy akumulator był rozładowany, system hybrydowy RAV4 nadal przedkładał energię elektryczną nad benzynę. Średnio osiągnąłem 6,1 litra/100 km, podczas gdy w podobnej sytuacji Volvo XC60 Plug-in dochodziłem do 10 litrów/100 km.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid to teoretycznie bardzo dobra inwestycja, bo zaoszczędzona na kosztach benzyny gotówka z łatwością przeważy wysoką cenę zakupu samochodu. Z drugiej strony nadchodząca nowa wersja pojazdu będzie miała wiele fascynujących nowości, na które niejeden fan Toyoty z pewnością czeka.

Specyfikacja