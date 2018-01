TEST: Sony Xperia XZ1/XZ1 Compact

Nie można odmówić Sony jednego – konsekwencji z jaką promuje swój niemal muzealny wzorzec designerski. Grube ramki i mało wyeksponowany ekran – tak najprościej można określić nowego smartfona Sony, model Xperia XZ1 oraz jego mniejszą wersję XZ1 Compact. Z jednej strony nie przeszkadza to w korzystaniu z telefonu, ale z drugiej szkoda, że Sony nie spróbowało wprowadzić do swojego designu żadnych unowocześnień.

W kwestii wyglądu zdecydowanie lepiej prezentuje się większy smartfon, zamknięty w jednolitej, metalowej osłonie: obudowa XZ1 Compact wykonana została z tworzywa sztucznego, które mimo dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym prezentuje się… cóż, plastikowo. Wyświetlacze obydwu telefonów dodatkowo pokryte zostały ochroną ze szkła pancernego. Skoro o wyświetlaczach mowa: ekran XZ1 wyposażony jest w obsługę HDR i charakteryzuje się niezłą ostrością i balansem barw. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o mniejszym smartfonie: ekran jest ciemny i smutny, brak w nim tego „podbijającego” atrakcyjność HDR oraz wysokiej rozdzielczości.

Wewnątrz obydwa telefony mają te same podzespoły: typowy procesor Snapdragon 835, 4 GB RAM, przynajmniej 32 GB pamięci (no, w przypadku XZ1 otrzymujemy minimum 64) i baterię o pojemności 2 700 mAh. Ta ostatnia oczywiście lepiej sprawdza się w „kompakcie” z racji jego mniej wymagającego wyświetlacza. Dużym plusem jest natomiast fakt, że już na starcie obydwa telefony dostają Androida 8.0 Oreo z niezłą nakładką graficzną Sony. A jak on działa! Dzięki potężnym specyfikacjom telefonów, każda aplikacja otwiera się błyskawicznie i nie zamula.

Skorzystał na tym również aparat i towarzyszące mu oprogramowanie. Aparat o zawrotnej rozdzielczości 19 megapikseli i niezłej jasności f/2.0 działa błyskawicznie, nawet przy uruchomionym trybie ciągłego autofokusu, który pozwala na rejestrację serii zdjęć bez utraty ich ostrości. W praktyce ta strata jednak istnieje, a jeśli chociaż odrobinę poruszymy telefonem, zdjęcia mogą wyjść rozmyte. Nie za dobrze wyglądają również fotki wykonane w słabym oświetleniu: te są ziarniste i charakteryzują się nienaturalnymi kolorami. Ciekawostką jest aplikacja Kreator 3D pozwalająca na przekształcenie każdego obiektu w trójwymiarowy model, który można następnie zaimportować do innych aplikacji lub… wydrukować na drukarce 3D. „Skanowanie” obiektów jest jednak dość czasochłonne i wymaga niemal studyjnych warunków oświetleniowych.

Ani Sony XZ1 ani XZ1 Compact mnie nie zachwycił. Nie są to złe telefony, ale w erze pełnych polotu i kunsztu modeli konkurencyjnych, trudno znaleźć ich magiczną cechę, dla której warto sięgnąć po nie a nie inne rozwiązania.

SPECYFIKACJA