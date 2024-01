TEST: Sony TA-AN1000

Na nowy wzmacniacz AV firmy Sony musieliśmy długo czekać. Ale oto jest – TA-AN1000, model 7.2 z funkcjami, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Czy to wystarczy, aby podbić (odbić?) miejsce utartych liderów?

W 2017 roku Sony zaprezentowało swój wzmacniacz AV STR-DN1080. Popularny i stosunkowo niedrogi model, który od dłuższego czasu potrzebował następcy. Częściowo ze względu na wzrost popularności wideo w rozdzielczości 4K120 i 8K60, dostarczanego przez konsolę PlayStation 5. Ponadto w ostatnich latach sporo zmieniło się w dziedzinie standardów HDR i transmisji strumieniowej. Krótko mówiąc, TA-AN1000, pojawia się we właściwym czasie. Dla Sony oznacza to wiele do nadrobienia. W międzyczasie Denon/Marantz, Yamaha czy Onkyo opracowały kilka generacji wzmacniaczy AV.

TA-AN1000 to 7.2-kanałowy wzmacniacz AV obsługujący technologie Atmos i DTS:X. Wszystkie siedem kanałów można przypisać do głośników w konfiguracji 7.2-kanałowej lub wzmacniacze tylnych głośników surround można przypisać do użytku z kanałami górnymi w systemie 5.2.2-kanałowym.

Warto zauważyć, że moc znamionowa wzmacniacza Sony wynosząca 120 W na kanał jest mierzona przy 6 omach, zatem nie odzwierciedla ona tego, co wzmacniacz zapewniłby podczas rzeczywistego odsłuchu wielokanałowego. Co więcej, TA-AN1000 nie jest przeznaczony do obsługi głośników o impedancji poniżej 6 omów, więc osoby z głośnikami o impedancji 4 omów powinny szukać gdzie indziej. Pomijając jednak te zastrzeżenia, wzmacniacz Sony jest więcej niż wystarczający dla większości użytkowników.

Jeśli chodzi o wideo, TA-AN10000 stanowi znaczący postęp w stosunku do STR-DN1080, dodając HDMI 2.1 i kompatybilność z Dolby Vision, HDR, HLG i IMAX Enhanced. Sprzęt Sony ma sześć wejść HDMI zgodnych z HDCP 2.3, z których wszystkie obsługują 4K, a dwa z nich również 8K lub 4K/120 Hz, a także dwa wyjścia HDMI. Poza tym z tyłu znajduje się niewiele połączeń, z wyjątkiem kilku starszych portów.

Jak można się spodziewać po nowym wzmacniaczu AV Sony, TA-AN1000 zapewnia wszechstronną kompatybilność ze strumieniowym przesyłaniem przez Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast, Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Sonos, Hi-Res Audio i Direct Stream Digital. Dostępna jest także opcja wykorzystania opracowanego przez firmę Sony 360 Spatial Sound Mapping, które służy do tworzenia wielu głośników fantomowych i można je włączać i wyłączać za pomocą przycisku na pilocie.

Dla tych, którzy lubią trzymać się jednej marki – a wielbiciele Sony często zaliczają się do tej kategorii – TA-AN1000 oferuje interesującą kompatybilność z innymi jej produktami. Można go używać z bezprzewodowymi głośnikami SA-RS5 i SA-RS3S czy bezprzewodowymi subwooferami SA-SW5 i SA-SW3. Można go także wykorzystać do przesyłania kanału centralnego do wbudowanych głośników w kompatybilnych telewizorach Sony.

Interfejs użytkownika jest prosty i typowy dla Sony, z tekstem w wysokiej rozdzielczości i dostępem do stosunkowo podstawowych opcji konfiguracji. Jeśli chodzi o jakość wykonania, TA-AN1000 nie sprawia solidnego wrażenia przy wadze zaledwie 10,3 kg, ale ogólnie jest dobrze złożony. Jego dyskretny projekt przemysłowy odzwierciedla wzornictwo jego poprzednika, z elegancką i uporządkowaną fasadą, która ma w sobie pewną ponadczasową jakość – może wiarygodnie pochodzić z dowolnego momentu w ciągu ostatnich 40 lat, a mimo to nadal wygląda dość nowocześnie.

Mały, dostarczony w zestawie pilot również należy do stosunkowo podstawowej kategorii. Pomimo swojej prostoty jest całkiem przyjemny w użyciu. Przyciski są responsywne i rozsądnie rozmieszczone, a jakość wykonania dość dobra.

TA-AN1000 jest przeznaczony dla entuzjastów, którzy chcą ustawić i zapomnieć o sprzęcie, zamiast majstrować przy kalibracji

Kalibrację przeprowadza się za pomocą dostarczonego mikrofonu z plastikowym stojakiem. Ten jest jednak odrobinę krótki, więc podczas kalibracji trzeba się trochę nagimnastykować.

Sam proces jest bardzo prosty i różni się od innych systemów korekcji pomieszczenia, z których korzystałem. Firma Sony wymaga od użytkowników ręcznego wprowadzania danych dotyczących odległości między głośnikami a słuchaczem, a także wysokości sufitu i położenia ekranu. Trochę to uciążliwe, ale z drugiej strony nic nie pozostawia się przypadkowi.

Uruchamiając kolejne filmy, szybko przekonałem się, w czym przewagę ma Sony nad konkurencją – zna przemysł kinematograficzny. Spójność całości prezentacji była doskonała, a poziom wypełnienia porównywalny z droższymi systemami, które testowałem.

Aktywacja 360SSM zwykle poprawiała ogólne zanurzenie się w prezentacji, co było zaskoczeniem, ponieważ zazwyczaj stronię od podejść do przetwarzania pola dźwiękowego sygnowanego przez producenta danego sprzętu. Jednak 360SSM miał niesamowitą zdolność sprawiania, że pomieszczenie brzmiało, jakby było znacznie większe, a miks dźwięku bardziej realistycznie złożony, co dobrze współgrało ze skalą akcji na ekranie. W prezentacji nie było sztucznego ciepła, a tym bardziej przy włączonym 360SSM, który, moim zdaniem, ma tendencję, choć w niewielkim stopniu, do akcentowania wyższych częstotliwości. W scenach bardziej intymnych, opartych na dialogach, głosy zostały zaprezentowane naturalnie, podczas gdy wszystkie towarzyszące im szczegóły otoczenia – wierne tonalnie.

Moje jedyne zastrzeżenie dotyczyło tego, że bas był nieco mniej wyrafinowany, niż słyszałem we wzmacniaczach AVR i procesorach korzystających z Audyssey lub Dirac. Obydwa systemy korekcji pomieszczenia mogą zapewnić lepszą jakość basu, niż byłem w stanie osiągnąć dzięki TA-AN1000.

TA-AN1000 jest przeznaczony dla entuzjastów elektroniki użytkowej, którzy chcą ustawić i zapomnieć o sprzęcie, a następnie świetnie się bawić, korzystając z różnorodnych multimediów, zamiast majstrować przy kalibracji dźwięku. Pod tym względem w dużej mierze dzięki znakomitemu efektowi rozrywkowemu 360SSM, Sony jest doskonałym urządzeniem AV. Nie jest to setup dla kogoś, kto jest zagorzałym majsterkowiczem audio, który chętnie przesiedzi w pokoju z kilkoma mikrofonami i laptopem, starannie kalibrując system w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Jeśli szukasz sprzętu, który oferuje nowoczesny zestaw funkcji z podstawowym, ale przemyślanym doświadczeniem użytkownika, a towarzyszy temu doskonała, wciągająca jakość dźwięku, TA-AN1000 powinien znaleźć się na twojej krótkiej liście.

Specyfikacja

CENA 4 199 PLN

4 199 PLN MOC WYJŚCIOWA 120+120 W (6 omów)

120+120 W (6 omów) WYMIARY 430 x 156 x 331 mm

430 x 156 x 331 mm WAGA 10,3 kg