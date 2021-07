TEST: Samsung Neo QLED 65QN91A

Ekran QN91A został stworzony w oparciu o diody Mini LED, mikroskopijne i ultracienkie. Ich gęste, regularne upakowanie pozwala precyzyjnie kontrolować natężenie podświetlenia, co podkreśla głębię kontrastów i zapobiega efektowi aureoli dookoła jasnych obiektów na ciemnym tle. Matryca Neo QLED jest przy tym bardzo jasna, momentami sięgająca prawie 2 000 nitów.

W praktyce oznaczało to mocne, nasycone czernie niezależnie od tego, czy oglądaliśmy telewizję w kinowej ciemności czy też przy świetle słonecznym; w tych ostatnich warunkach przydaje się także technologia Powłoki Antyrefleksyjnej, doskonale minimalizująca odbicia. Granice pomiędzy ciemnymi i jasnymi obiektami są ostre i wyraźne, co szczególnie dobrze widać w czarno-białych filmach i produkcjach HDR. Telewizor jest kompatybilny z HDR10, HDR10+ i HLG; niestety, tradycyjnie nie znajdziemy w nim wsparcia dla Dolby Vision.

W produkcjach przyrodniczych w oczy rzucały się natomiast kolory: już fabryczne ustawienia zapewniają naturalne, precyzyjne odwzorowanie barw o odpowiednim nasyceniu i balansie. QN91A wzorowo radzi sobie także z wyświetlaniem dynamicznych scen: szybko poruszające się obiekty nie sprawiały wrażenia rozmytych i nie klatkowały, zamiast tego zachowując płynność i ostrość.

Ta ostatnia cecha jest szczególnie istotna podczas rozgrywki. Samsung nie zapomniał o graczach – dzięki obsłudze HDMI 2.1 telewizor może być podłączony do konsoli nowej generacji ze wsparciem dla upłynniającej ruch technologii FreeSync Premium Pro. Na uwagę zasługuje Automatyczny Tryb Gry, włączający się w momencie uruchomienia gamingowej platformy – gdy jest on aktywny, lag wejściowy spada poniżej 10 ms, co uprzyjemnia rozgrywkę. Drobną niedogodnością dla posiadaczy więcej niż jednej konsoli nowej generacji będzie fakt, że telewizor ma tylko jedno złącze HDMI w standardzie 2.1.

Pod względem audio QN91A wypada poprawnie. Domyślny profil dźwiękowy jest szczegółowy, żywy i zbalansowany, chociaż z uwagi na smukłą obudowę, telewizor ma problem z wygenerowaniem zadowalającej ilości basów – tutaj przyda się soundbar lub system surround. Na osłodę dostajemy wsparcie dla technologii Dźwięku Podążającego za Obiektem+, która dopasowuje odgłosy do tego, co dzieje się na ekranie, oraz możliwość optymalizacji dźwięku do warunków akustycznych pomieszczenia. Posiadacze kompatybilnego soundbara mogą połączyć go z telewizorem za pomocą technologii Q Symphony, wyraźnie rozszerzającej przestrzeń dźwiękową.

Samsung QN91A wpisuje się w minimalistyczne, uniwersalne wzornictwo koreańskiej marki. Otaczające ekran ultracienkie ramki, perfekcyjnie smukła i elegancka obudowa, wygodny i intuicyjny pilot ładowany energią słoneczną… wszystkie te cechy sprawiają, że mamy wrażenie obcowania z produktem klasy premium.

Porty ulokowane zostały w tylnej części telewizora. Poza wspomnianym już niedoborem złącz HDMI 2.1, ich wybór jest zadowalający – trzy HDMI 2.0, dwa złącza USB, port Ethernetu i optyczne wyjście audio w pełni wystarczą, by podłączyć wszystkie niezbędne akcesoria. Do dyspozycji otrzymujemy także Bluetooth 5.2 i Wi-fi 5, rozszerzające streamingowe możliwości telewizora.

Sam system operacyjny Tizen zasługuje na pochwałę. Jego przejrzysty, w pełni spolszczony interfejs ułatwia znalezienie najważniejszych opcji, a całość kompatybilna jest z najpopularniejszymi aplikacjami streamingowymi, w tym Apple TV. Do tego otrzymujemy wsparcie dla ekosystemu SmartThings, możliwość sterowania głosowego, ozdobny tryb Ambient+… Te małe dodatki tylko podkreślają klasę QN91A, który okazał się jednym z najciekawszych i najlepiej dopracowanych telewizorów ostatnich lat.

SPECYFIKACJA