TEST: Razer Key Light Chroma￼

Osoby, które zaczęły już swoją przygodę ze streamingiem, na pewno zdążyły zauważyć, jak ogromną różnicę robi odpowiednie oświetlenie. By uzyskać profesjonalny efekt, nie wystarczy samo włączenie żarówek lub odsłonięcie okien; stąd popularność dedykowanych lamp, pozwalających uzyskać jednolite i mocne światło. Jedną z nich jest LED-owy panel Key Light Chroma od Razera.

Po rozpakowaniu, przeżyliśmy lekki szok: lampa ma wymiary sporego tabletu i jest od niego zdecydowanie grubsza. To masywne urządzenie, przeznaczone do zamontowania na dołączonym do zestawu statywie. Jego długość możemy regulować w zakresie od 45 do aż 135 cm – w ten sposób, nie będziemy mieli problemów z dopasowaniem panelu do jakiegokolwiek studia nagraniowego. Całość przymocujemy do blatu za pomocą stabilnego zacisku o regulowanej szerokości: pod względem wygody Key Light Chroma naprawdę nas rozpieścił.

Sterować pracą lampy możemy na dwa sposoby: poprzez mobilną aplikację Razer Streaming lub desktopowe oprogramowanie Razer Synapse. Obydwie apki dają nam właściwie taki sam stopień kontroli nad urządzeniem, acz w praktyce najczęściej korzystaliśmy z tej pierwszej – jej interfejs po prostu pozwala na szybszą zmianę ustawień oświetlenia. Aplikacja umożliwia nam dopasowanie wszystkich funkcji świetlnego panelu do naszych preferencji: od jasności i temperatury barw, aż po wybór jednego z ponad 16 milionów kolorów.

Z uwagi na wysoką jasność maksymalną (aż 2 800 lumenów) i bardzo szeroki zakres temperatur, Key Light Chroma nadaje się nie tylko dla streamerów i gamingowych YouTuberów, ale może posłużyć do tworzenia zupełnie odmiennych rodzajów zawartości. Trudno jednak nie zauważyć, że to gracze będą mieli z lampą najwięcej zabawy, urządzenie jest bowiem kompatybilne z technologią Razer Chroma: zintegrujemy ją z maksymalnie 10 innymi urządzeniami, tworząc skoordynowane, świetlne kompozycje.

Co jeszcze lepsze, dzięki wsparciu dla funkcji Streamer Companion, panel może zmieniać barwy w zależności od tego, co dzieje się na naszym kanale na Twitchu, na przykład w odpowiedzi na subskrypcję lub wsparcie pieniężne od oglądających – niby drobiazg, ale jak mocno zbliża on twórcę do społeczności!

Pozostaje pytanie – czy na pewno potrzebujesz tej lampy LED? Jeśli streamujesz z bardzo małego pomieszczenia lub masz niewielkie studio nagraniowe, Razer Key Light Chroma może okazać się po prostu zbyt duża, rozświetlając nie tylko ciebie, ale także całą resztę pomieszczenia. Wszyscy inni użytkownicy powinni być jednak zachwyceni, w szczególności, jeśli posiadają inne podświetlane urządzenia od Razera.

Specyfikacja