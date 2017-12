TEST: Philips BTB8000

Jeśli chcesz kupić system audio do swojego domu, a niestety nie dysponujesz odpowiednią powierzchnią na wstawienie amplitunera, odtwarzacza sieciowego i kompletu głośników podłogowych (lub np. dysponujesz dziećmi, które mogą przewrócić ów sprzęt), dobrą alternatywą może okazać się mikrowieża.

Urządzenie to pozwoli ci na uzyskanie profesjonalnie brzmiącej przestrzeni dźwiękowej nawet w małym pomieszczeniu. Najnowsze dziecko Philipsa, mikrowieża BTB8000 sprawdzi się zarówno jako domowe centrum rozrywki, jak i radiobudzik. W skład zestawu wchodzą dwa designerskie głośniki i równie świetnie wyglądająca jednostka centralna. Szczególnie funkcjonalny wydał mi się wyświetlacz, który można przyciemnić lub rozjaśnić – przydatne, jeśli sprzęt stoi w twojej sypialni. Mikrowieża może współpracować z wieloma nośnikami danych. Możesz odtwarzać na niej płyty CD, CD-R/RW i MP3-CD, pliki muzyczne ze źródeł USB i Bluetooth. Wieża jest wyposażona w złącze USB Direct, co oznacza, że możesz skorzystać z każdego nośnika USB i obsługiwać go jak CD, łącznie z programowaniem playlisty i przewijaniem pomiędzy utworami. Oczywiście nie tylko samymi płytami człowiek żyje. Dzięki wbudowanemu cyfrowemu radiu DAB oraz antenie FM, masz dostęp do wielu stacji radiowych ze swojej okolicy, a dzięki Bluetooth i radiu internetowemu w twoim smartfonie – z całego świata. Moduł Bluetooth umożliwi również strumieniowanie z aplikacji Spotify w twoim telefonie. Główny głośnik BTB8000 to dwudrożny tweeter/woofer. Oferuje on niezłą jakość dźwięku, jednak siła mikrowieży tkwi we wbudowanym mierniku poziomu sygnału VU. Dzięki niemu można łatwo sprawdzić, czy sygnał wejściowy jest na odpowiednim poziomie i stosownie go podgłośnić lub ściszyć z poziomu wieży. Ustawianie tego parametru jest bardzo intuicyjne, a jego zmiany są wyraźnie wyczuwalne w jakości odsłuchu. Ponadto sprzęt wyposażony jest w ustawienia regulacji wysokich i niskich tonów – wystarczy nacisnąć przyciski regulacji w górę i w dół, aby dopasować poziom tonów do swoich preferencji słuchania. Sam możesz zadecydować, czy dany utwór potrzebuje więcej basów, czy może powinien być nieco bardziej bogaty w tony wysokie. Basy w ogóle brzmią bardzo dobrze w swoim segmencie, a to dzięki zastosowanemu systemowi Bass Reflex. Urządzenie ma kilka dodatkowych funkcji, w tym możliwość szybkiego doładowywania smartfona przez port USB (natężenie 2 A jest naprawdę niezłym wynikiem) nawet w trybie standby, kiedy nie słuchasz muzyki – wieża może być wtedy domowym centrum ładowania urządzeń mobilnych. Bez problemu można zatem słuchać muzyki z telefonu i jednocześnie podładowywać baterię. BTB8000 może ponadto służyć jako konfigurowalny radiobudzik. Dzięki zastosowaniu trybu gotowości Bluetooth, mikrowieżę można łatwo wybudzić za pomocą połączenia z dowolnym urządzeniem przenośnym.

SPECYFIKACJA