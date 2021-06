TEST: Peugeot 3008

Rynek SUV-ów i crossoverów rozrasta się z roku na rok, a zapotrzebowanie kierowców na oryginalne, funkcjonalne samochody o podwyższonym zawieszeniu wydaje się być nieskończone. Aby wyróżnić się wśród konkurencji, w 2016 roku Peugeot postawił wszystko na jedną, designerską kartę, którą właśnie postanowił odświeżyć. Modele 3008 i 5008 prezentowały się oryginalnie jeszcze przed tegorocznym liftingiem, sprawdźmy zatem, co nowego może zaproponować nam obecnie mniejszy crossover francuskiej marki.

Poliftingowy 3008 to jedno z najładniejszych aut swojego segmentu. Jego solidna, elegancka sylwetka wyostrzyła się i nabrała dojrzałości. Najwięcej zmian dostrzeżemy z przodu, tym razem ozdobionym LED-owymi „kłami”, czyli wąskimi, pionowymi światłami do jazdy dziennej. Linia grilla stała się wyraźniej zarysowana, a reflektory otrzymały utylitarny, geometryczny kształt. Dla porównania, z tyłu Peugeot wprowadził stosunkowo niewiele zmian – światła wciąż umieszczone są na czarnym, przecinającym bagażnik pasie, a dolny zderzak pozostał masywny i szeroki. Dzięki tym zabiegom 3008 wcale nie wygląda jak samochód, który jest obecny na rynku już od ponad 5 lat.

Nieco inaczej sytuacja prezentuje się wewnątrz, gdzie nowości było stosunkowo niewiele. Projektanci Peugeota zdecydowali się zachować dawny projekt deski rozdzielczej i tunelu centralnego, jedynie uzupełniając je o dwa nowe wyświetlacze – 12,3-calowe zegary cyfrowe oraz 10-calowy, dotykowy ekran systemu inforozrywki. Interfejs tego ostatniego sprawia wrażenie przeładowanego ikonkami, animacjami i ozdobnikami graficznymi; całe szczęście, że jego obsługę ułatwiają fizyczne przyciski, zlokalizowane pod wyświetlaczem.

Testowana, średnia wersja wyposażenia Allure Pack dodaje do tego ambientowe oświetlenie, dwustrefową klimatyzację z nawiewami i kilka udogodnień dla pasażerów siedzących w drugim rzędzie. Całość nie wygląda źle, w szczególności, że spora przestrzeń w aucie testowym została wykończona tkaniną i skórą.

Pod względem ergonomii 3008 wypada naprawdę dobrze. Niewielka kierownica wygodnie układa się w dłoniach kierowcy podczas jazdy, a szerokie fotele zapewniają stabilne podparcie pleców. Z tyłu znajdziemy dużą przestrzeń na kolana, stopy i głowę, wystarczającą nawet dla dorosłych pasażerów, chociaż przyczepić się można do konstrukcji samego siedziska – jest ono dość krótkie, co utrudnia wygodne usadzenie się w długiej trasie. W bagażniku do dyspozycji otrzymamy natomiast rozsądne, regularne 520 l przy rozłożonych oparciach kanapy i 1482 l, gdy je złożymy (da się to zrobić z poziomu kufra). Na plus trzeba zaliczyć także fakt, że próg załadunkowy jest niemal niedostrzegalny.

Poliftingowy Peugeot 3008 trafił do salonów w wersji z hybrydą, silnikiem benzynowym i Dieslem. Pod maską auta testowego pracował ten ostatni, 1,5 litrowy napęd BlueHDI sprzężony z automatyczną skrzynią biegów o ośmiu przełożeniach. Wystarczy jeden rzut oka na osiągi, by przekonać się, że nie mamy do czynienia z samochodem sportowym, ale 3008 wcale nie sprawia wrażenia „ślimaka” – w ruchu drogowym auto sprawnie reaguje na wciśnięcie gazu, rozpędza się pewnie i statecznie, nie spóźnia z wrzucaniem kolejnej przekładni. Peugeot został przy tym bardzo dobrze wyciszony, dzięki czemu jazdy nie uprzykrzały nam odgłosy pracującego Diesla. Auto stabilnie trzyma się drogi i niewiele pali – nawet w mieście nie udało nam się przekroczyć 7,5 l/100 km – co czyni z niego idealną propozycję dla rodziny.

Ceny 3008 z silnikiem BlueHDI rozpoczynają się od 128 500 PLN; za wersję z automatem zapłacimy minimum 140 400 złotych. Jeśli poruszamy się głównie po mieście, lepszą alternatywą może okazać się dostępna w gamie hybryda plug-in, droższa, ale lepiej przystosowana do specyfiki „betonowej dżungli”. Osoby często wybierające się z rodziną w trasę będą natomiast zachwycone Peugeotem z silnikiem Diesla – to oszczędne, wygodne i bardzo eleganckie auto.

