TEST: OnePlus 13

Przy tak wielu nowych telefonach z Androidem na rynku, rywalizacja o pierwsze miejsce jest zacięta, ale OnePlus 13 ma pewne zalety, które gwarantują spory zwrot z inwestycji.

To duży telefon, nieco szczuplejszy i węższy niż iPhone 15 Pro Max, ale też odrobinę wyższy. Odejście od zakrzywionego ekranu na rzecz płaskiego sprawia, że OnePlus 13 wydaje się nowoczesny – pomaga w tym jego smukły design i cienka ramka otaczająca wyświetlacz.

Rozdzielczość QHD+ sprawia, że jest to jeden z najlepszych modeli pod względem wyświetlacza, a szczytowa jasność ekranu wynosząca 1 600 nitów w mocno oświetlonym otoczeniu ułatwia każde działanie, wykonywane nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. OnePlus 13 ma certyflikt Netflix do odtwarzania treści HDR10 i Dolby Vision w rozdzielczości do Full HD za pośrednictwem aplikacji, co jest cechą, której brakuje w tańszych telefonach. To pierwszy ekran DisplayMate z oceną A++, a treści na nim wyglądają wspaniale.

Klasa IP68/69 oznacza, że można go zanurzać w słodkiej wodzie i wytrzymuje ekstremalne temperatury. Szkło Ceramic Guard z przodu nie zebrało żadnych większych zarysowań podczas testów, co jest uspokajające.

OnePlus 13 to jeden z pierwszych, powszechnie dostępnych, telefonów z nowym czipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, co czyni go jednym z najpotężniejszych, jakie można kupić. Jest to świetny układ dla graczy, uzyskał bowiem wysokie wyniki w testach porównawczych i nie nagrzewał się zbyt mocno – nie dotyczy to Redmagic 10 Pro, innego telefonu z 8 Elite – co sugeruje, że OnePlus bardziej agresywnie ogranicza przepustowość. Mimo to wydajność była jedwabiście płynna, nawet podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie.

Nowa bateria krzemowo-węglowa o pojemności 6 000 mAh jest o całe 1 000 mAh (20%) większa niż większość konkurencyjnych baterii, a w połączeniu z wydajnością nowego układu Snapdragon, będziesz musiał się mocno postarać, by bateria padła szybciej, niż po dobie użytkowania. Istnieją również cztery tryby wydajności, ale przy ustawieniu na wysoką, nadal kończyłem dzień z baterią na poziomie 15-20%, nawet grając przez kilka godzin na dobę.

Jest to jeden z najlepszych telefonów z Androidem, jaki może kupić wymagający użytkownik

Dzięki prędkości 100 W można w pełni naładować się w mniej niż 40 minut, a bezprzewodowe ładowanie 50 W jest równie przydatne.

Interfejs OnePlus 13 korzysta z tego, że jest podobny, ale mniej rozdęty niż OPPO Find X8 Pro. Nie ma drugiego sklepu z aplikacjami, a wstępnie załadowane apki innych firm są ograniczone do minimum. Dzięki temu OxygenOS 15 firmy OnePlus wydaje się mniej uciążliwy przy pierwszym użyciu niż ColorOS 15 od OPPO, co jeszcze bardziej uzasadnia cenę. Oba telefony mają motywy Flux, dzięki czemu można łatwo i szybko zmienić interfejs. Mają te same nowe funkcje AI – podsumowanie transkrypcji głosu, narzędzia do tłumaczenia, czytnik stron internetowych, narzędzia do edycji obrazów AI – i oba wyglądają i działają bardzo płynnie.

Na papierze zestaw aparatów OnePlus 13 jest podobny do tego w OnePlus 12, ale kluczową różnicą sprzętową jest aparat z teleobiektywem i 3-krotnym zoomem. Aby odchudzić profil telefonu, OnePlus zdecydował się na nowy typ aparatu peryskopowego, co jest dobrym posunięciem pod względem designu, ale małym krokiem wstecz pod względem wszechstronności.

Konkretnie, nowy, 3-krotny zoom nie może ustawić ostrości blisko obiektów, więc musisz stanąć około 70 cm dalej, aby użyć minimalnej odległości ustawiania ostrości teleobiektywu. Teleobiektywy, które mogą ustawić ostrość blisko, tworzą piękną jakość zdjęć z małą głębią i wyglądem klasy profesjonalnej.

OnePlus 13 nadal jest doskonałym aparatem typu „point-and-shoot”. Jego przetwarzanie przy 0,6x, 1x, 3x i 6x jest zazwyczaj niezawodne i wolne od nadmiernego wyostrzania, a telefon rejestruje świetną równowagę między światłami i cieniami.

OnePlus obsługuje również wideo Dolby Vision (HDR) we wszystkich trzech tylnych aparatach do 60 kl./s, a wideo z OnePlus 13 wygląda bardzo dobrze. Chociaż profesjonaliści mogą nie uważać go za porównywalny z najnowszymi modelami iPhone’a Pro, spodziewaj się doskonale wyglądających materiałów w różnych scenariuszach.

OnePlus 13 jest niewątpliwie jednym z najlepszych telefonów z Androidem, jaki może kupić wymagający użytkownik. Choć jego aparat nie jest najlepszy w swojej klasie, jest bardzo dobrze wyceniony.

Specyfikacja

CENA Od 4 799 PLN

Od 4 799 PLN CPU Qualcomm Snapdragon 8 Elite (2x 4,32 GHz + 6x 3,5 GHz)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (2x 4,32 GHz + 6x 3,5 GHz) GPU Adreno 830

Adreno 830 RAM 12/16 GB

12/16 GB ROM 256/512 GB

256/512 GB EKRAN 6,82” AMOLED, 3168 x 1440 px, 120 Hz

6,82” AMOLED, 3168 x 1440 px, 120 Hz BLUETOOTH 5.4

5.4 SIM 2x nanoSIM + eSIM

2x nanoSIM + eSIM ODBLOKOWANIE kod, czytnik linii papilarnych w ekranie, skan twarzy

kod, czytnik linii papilarnych w ekranie, skan twarzy ODPORNOŚĆ IP68/IP69

IP68/IP69 WYMIARY 163 x 77 x 9 mm

163 x 77 x 9 mm WAGA 208 g