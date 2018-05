TEST: Olympus PEN E-PL9

Uwielbiam, kiedy producenci sięgają po stylistykę retro i zamiast ją kopiować, po prostu się nią inspirują, by stworzyć klasyczny i nowoczesny produkt. Do grupy takiego właśnie „modern retro” zalicza się Olympus PEN E-PL9 – aparat o wysmakowanym designie i doskonałych parametrach.

Nowy kompaktowy bezlusterkowiec Olympus to kolejny aparat z serii dedykowanej dla początkujących fotografów, który spełni również wymagania profesjonalistów. Niewielki PEN E-PL9 wyposażony jest w lampę błyskową (w poprzednich modelach trzeba było mocować ją za pomocą gorącej stopki), dotykowy ekran LCD i całkiem spory uchwyt pozwalający pewnie złapać aparat. Wykończenie o fakturze imitującej skórę jest wytrzymałe, a do tego świetnie wygląda. Jedynym elementem, którego może brakować, jest wizjer elektroniczny – ten jednak można dokupić i wpiąć w gorącą stopkę.

Wewnątrz aparatu kryje się potężny procesor TruePic VIII, znany chociażby z najwyższego modelu OM-D E-M1 Mark II, i matryca Live MOS o efektywnej rozdzielczości 16,1 Mpix ze 121 punktami autofokusowania. Dzięki podrasowanym podzespołom, niewielkim bezlusterkowcem PEN E-PL9 zrobimy serię zdjęć z prędkością 8,6 kl./s i nakręcimy wideo w 4K. Tej ostatniej funkcji brakowało w poprzednich aparatach z serii, dlatego jej obecność bardzo cieszy.

PEN E-PL9 jest dziecinnie prosty w obsłudze. Zupełnie początkujący użytkownik może skorzystać z trybu auto, dostosowującego wszystkie parametry fotografii, aby uzyskać jak najlepszy efekt. Wystarczy jednak spojrzeć w menu aparatu, by przekonać się, że mamy w ręku sprzęt do robienia profesjonalnych zdjęć. Tryb Advanced Photo (AP) daje szybki dostęp do wielokrotnej ekspozycji, trybu Live Composite, HDR oraz focus bracketingu. PEN E-PL9 posiada szesnaście filtrów artystycznych, w tym zupełnie nowy efekt Instant Film, który nadaje kompozycji cieplejszą barwę.

Zdjęcia wykonane najnowszym bezlusterkowcem mają bogatą kolorystykę, precyzyjnie oddają szczegóły i pozbawione są szumów, nawet jeśli zrobiono je przy słabszym świetle. Aparat zapisuje pliki jednocześnie w formatach RAW oraz JPEG i pozwala wycinać pojedyncze klatki z nagrań 4K.

PEN E-PL9 współpracuje z szeroką gamą obiektywów Olympus M.Zuiko, które oferują wysoką jakość za rozsądną cenę. Niezależnie od tego, jaki rodzaj fotografii nas interesuje, z pewnością znajdziemy obiektyw M.Zuiko o pożądanym zakresie ogniskowych. Olympus PEN E-PL9 to idealny wybór dla początkujących użytkowników, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z profesjonalną fotografią.

SPECYFIKACJA