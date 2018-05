Apple aktualizuje iOS do wersji 11.4

Kolejna duża aktualizacja iOS trafia na nasze urządzenia mobilne. Jakich nowości możemy się spodziewać? Najważniejszymi są zapowiadane od roku przechowywanie wiadomości tekstowych w chmurze iCloud oraz nowa wersja Apple AirPlay.

Automatyczne zapisywanie wiadomości SMS i iMessage w chmurze było zapowiadane już rok temu i kilka razy przewijało się w funkcjach beta, ale z przyczyn technicznych na dobre pojawiło się na urządzeniach Apple dopiero teraz. Dzięki niemu bez problemu można zsynchronizować wiadomości otrzymane na iPhonie, iPadzie czy Maku w jeden ciąg, co daje dostęp do pełnej konwersacji niezależnie od urządzenia, na jakim ją odczytujemy. Wszystkie załączniki do wiadomości również automatycznie trafią do iClouda: osoby cierpiące na chroniczny niedobór miejsca na telefonie będą mogły odzyskać nieco pamięci wewnętrznej iPhone’a. Wiadomości oczywiście pozostaną zaszyfrowane w systemie end-to-end (na całej drodze od odbiorcy do nadawcy), a dostęp do nich zostanie zablokowany kluczem przypisanym do konkretnego urządzenia.

Kolejną ważną zmianą w iOS 11.4 jest wprowadzenie AirPlay 2, usługi pozwalającej na lokalne strumieniowanie multimediów. Wśród jego nowych funkcji jest możliwość stworzenia pełnoprawnego systemu multiroom z funkcją obsługi głosowej przez Siri. Na razie będą one dotyczyły przede wszystkim inteligentnych głośników Apple, HomePodów, które po aktualizacji można nareszcie sparować w system stereo. Wielu producentów potwierdziło swoje zainteresowanie implementacją AirPlay 2: do marek, które wykorzystają go w swoich urządzeniach audio należą m. in. B&O, Denon czy Sonos.

Reszta zmian w iOS 11.4 ma przede wszystkim charakter porządkowy. Zniknie kilka denerwujących bugów, które powodują zacinanie się telefonu po otrzymaniu konkretnych sekwencji znaków oraz tajemnicze przemieszczanie się ikon aplikacji na ekranie głównym. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania dla wszystkich użytkowników iOS.