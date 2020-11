TEST: Nivona CafeRomatica 930

Kawa przygotowana przez baristę smakuje lepiej od tej, którą zaparzymy w domu, ale w obecnej sytuacji zbyt częste wizyty w kawiarniach wydają się nie na miejscu. Aby wypełnić pustkę po cappucino i americano z mojego ulubionego lokalu na Śródmieściu, wypróbowałem ekspres do kawy Nivona CafeRomatica 930 – sprawdźmy, czy napełni on moje kubki smakowe błogością.

To stosunkowo niewielkie, atrakcyjnie wyglądające urządzenie, charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością. Jego sercem jest supercichy młynek żarnowy; towarzyszy mu system parzenia z wyborem intensywności aromatu oraz spieniacz mleka. Front ekspresu zdobi kolorowy ekran z prostym, czytelnym interfejsem, dzięki któremu nawet kawowi laicy zaparzą najpopularniejsze napoje bez większego problemu.

Wśród gotowych przepisów znajdziemy espresso, americano, cappuccino czy latte macchiato. Aby przygotować kawę według jednego z nich, wystarczy napełnić młynek ziarnami, wlać wodę i mleko do odpowiednich pojemników, a system zrobi za nas resztę. Dodatkowo w pamięci CafeRomatica 930 możemy zapisać do dziewięciu własnych kompozycji.

Pierwsze zaparzone espresso smakowało bardzo dobrze. Powstało ono z ziaren wysokiej jakości, dlatego następnym razem, wiedziony ciekawością, wsypałem do młynka tańszą kawę ziarnistą. Ku mojemu zaskoczeniu, napój smakował całkiem nieźle. To zasługa systemu Aroma Balance, który dostosowuje parametry parzenia do jakości ziaren. Odpowiednio długie zaparzanie wstępne i ciśnienie pozwoliły uzyskać głęboki, gładki smak i wyrazisty aromat.

Pozytywnie zaskoczył mnie także system spieniania mleka OneTouch Spumatore – lekka, delikatna pianka to w końcu podstawa latte macchiato. Napój zachwycił mnie swoją bogatą, gładką konsystencją, która w przypadku kaw z mlekiem jest w końcu tak samo ważna jak ich smak.

Do dyspozycji otrzymujemy aplikację Nivona-App, w której możemy dostosować przepisy do swoich preferencji. Muszę przyznać, że na początku miałem spore problemy z jej konfiguracją. Mój smartfon w ogóle nie chciał znaleźć sygnału Bluetooth, emitowanego przez ekspres, dlatego zainstalowałem apkę na innym urządzeniu. Program daje naprawdę spory zakres opcji; do wyboru mamy cztery stopnie temperatury parzenia, pięć poziomów mocy aromatu i regulację stopnia zmielenia ziaren, a także możliwość wyboru objętości kawy i mleka w napoju – przydatne, jeśli lubimy jedynie kapkę mleka w naszej kawie.

Nivona CafeRomatica 930 to solidna propozycja dla wszystkich miłośników „napoju bogów”. Ekspres potrafi wydobyć prawdziwą magię aromatu z najsłabszych ziaren, a jeśli dysponujemy dobrej jakości kawą, możemy liczyć na wrażenia smakowe z wyższej półki.

