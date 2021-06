TEST: Minisforum EliteMini UM700

Ogólnoświatowe przejście na pracę zdalną ożywiło rynek komputerów. Stacjonarne pecety przestały być domeną graczy i grafików komputerowych, trafiając do coraz większej liczby domowych biur. Na rynku częściej pojawiają się rozwiązania skierowane do pracowników biurowych; jednym z nich jest ten pecet od Minisforum, przeznaczony dla osób, które dysponują skrajnie ograniczoną przestrzenią.

Nazwanie EliteMini UM700 „komputerem stacjonarnym” wydaje się nieco nietrafione – urządzenie ma niecałe 13 cm długości i szerokości, a w trakcie testów niejednokrotnie zdarzało mi się transportować je w kieszeni. Srebrne pudełko osadzone jest na czarnej, wentylowanej bazie, która ma rozpraszać ciepło generowane podczas pracy, ale warto pamiętać, że z uwagi na małe wymiary obudowy, podzespoły i tak będą mocno się nagrzewały.

Z przodu oprócz włącznika znalazły się dwa porty USB-A (3.1 oraz 3.2) i pojedynczy USB-C, jak również złącze słuchawkowe. Urządzenie otrzymało także wbudowany mikrofon, jednak nie polecam korzystania z niego do wideokonferencji: kompletnie nie filtruje on dźwięków otoczenia, przez co mój głos docierał do rozmówcy mocno zniekształcony. Reszta złącz umieszczona została w tylnej części obudowy: to dwa kolejne porty USB-A (dostęp do nich jest zresztą koszmarnie niewygodny), dwa złącza Ethernetu oraz pełnowymiarowe HDMI i DisplayPort.

Górna płytka komputera jest zdejmowana, co pozwala dostać się do wnętrza urządzenia. W teorii możemy zatem wymienić niektóre komponenty, na przykład RAM lub pamięć wewnętrzną, chociaż z uwagi na małe rozmiary urządzenia jest to zadanie trudne i wymagające precyzji.

Wewnątrz recenzenckiego egzemplarza EliteMini UM700 znalazł się czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor AMD Ryzen 7 3750H o taktowaniu 2,3 GHz, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. Urządzenie otrzymało także zintegrowaną kartę graficzną, Radeon RX Vega 10.

Układ ten przeznaczony jest przede wszystkim do pracy biurowej i mało intensywnej pracy w programach graficznych – niby dało się na niej edytować zdjęcia w Photoshopie, ale włączenie jakiegokolwiek „zasobożernego” programu, wykorzystującego GPU, na przykład Adobe Premiere Pro, kończyło się spowolnieniem komputera i mocnym nagrzaniem podzespołów. Podobnie wyglądały próby odpalenia gier na EliteMini UM700; poza kilkuletnimi tytułami pokroju Dooma, mało które okazały się grywalne.

Miniaturowy pecet do pracy biurowej nie jest złym pomysłem, a dla niektórych osób może okazać się strzałem w dziesiątkę. Niestety, większość użytkowników nie znajdzie tu nic dla siebie – za tę samą cenę możemy samodzielnie złożyć odrobinę większy, ale wciąż kompaktowy komputer z bogatszym wyborem portów, dedykowaną grafiką i lepszym chłodzeniem.

Specyfikacja