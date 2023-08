TEST: MINI Countryman John Cooper Works ALL4

Nie każda wielka przygoda wymaga zabrania ze sobą dużej ilości rzeczy, ale jeśli taki jest twój plan: chcesz więcej zobaczyć, spakować ogromny bagaż, czy zaprosić wielu przyjaciół, przyda ci się samochód, który został do tego stworzony. Nie zawsze musi być to chociażby van. Jeśli lubisz styl MINI, przedstawiam ci Countrymana.

Model ten obecnie nie tylko oferuje więcej funkcji premium w standardzie i więcej stylu, ale również bardziej wszechstronną przestrzeń i imponujące możliwości terenowe. Można go kupić od niecałych 148 tysięcy złotych, w wersji 150- lub 220-konnej, jako benzyniak i hybryda, w wersji z napędem na cztery koła i klasycznej. Ja jednak dostałem do testów specjalny, najwyższy model, John Cooper Works o mocy 306 KM. Czym poza tym i o niemal 57 tysięcy złotych wyższą ceną od modelu podstawowego się różni? O tym napiszę po ogólnym przyjrzeniu się Countrymanowi.

MINI Countryman jest nie tylko duże w porównaniu z innymi MINI. To po prostu pojemny samochód. Dłuższy i szerszy niż jego poprzednik, co czyni go oficjalnie największym MINI w historii. Z tyłu 450 litrów przestrzeni bagażowej wystarczy, aby spakować nawet największe walizki, a zaczepy i elastyczne siatki pomogą zabezpieczyć cały twój sprzęt. Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej miejsca, po prostu złóż tylne siedzenia dzielone w stosunku 40/20/40, aby przygotować ogromną pojemność 1 390 litrów.

Wypakowanie MINI Countryman staje się niezwykle proste, jeśli wybierzesz opcjonalną automatyczną klapę tylną, która szeroko otwierana pozwala bez wysiłku załadować nawet największe przedmioty. Nadal chcesz wozić więcej? Dzięki opcjonalnemu zestawowi relingów dachowych i boxu możesz dodać 320 litrów przestrzeni bagażowej nad głową.

Prześwit 165 mm (20 cm więcej niż w zwykłym hatchbacku) pozwala wyruszyć dalej w teren, podczas gdy zaawansowany napęd na wszystkie koła ALL4 będący w standardzie John Cooper Works, fachowo kieruje moc na to koło, które najbardziej jej potrzebuje, oferując inspirującą przyczepność zarówno na drodze, jak i poza nią.

Pomimo swoich rozmiarów, wszechstronności i możliwości terenowych, MINI Countryman ma również bardziej wyrafinowaną i przytulną stronę, o czym świadczy bogactwo standardowej technologii i funkcji bezpieczeństwa.

Mamy tu intuicyjny i wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cala z cyfrowym radiem DAB i bezproblemową łącznością ze smartfonem – taką jak Apple Carplay, a także bezprzewodowy Bluetooth do sterowania głosowego i prowadzenia rozmów. Pakiet nawigacyjny MINI jest montowany standardowo.

Automatyczna klimatyzacja zapewni tobie i twoim towarzyszom chłód w upalne dni, a podgrzewane przednie fotele dadzą ciepło w rześkie, zimowe poranki. Z kolei kolorowe oświetlenie pozwala stworzyć nastrój podczas każdej przygody, a porty USB-C zapewniają doładowanie urządzeń wszystkich pasażerów.

MINI Countryman John Cooper Works jest zdecydowanie opcją dla osób chcących dodać trochę pikanterii do swoich przygód



Zaletą są mocne reflektory LED ze wspomaganiem świateł drogowych, które torują sobie drogę w ciemności, a czujniki deszczu z automatycznym włączaniem reflektorów zapewniają dobrą widoczność, nawet gdy pogoda nie jest po twojej stronie. Światła LED Union Jack z tyłu przyciągają wzrok w mieście i wyraźnie ostrzegają innych na otwartej przestrzeni.

Wreszcie, MINI Countryman jest wyposażone w kompleksowy zestaw systemów asystujących kierowcy, w tym ostrzeganie przed kolizją, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo. Auto jest standardowo wyposażone w tak wiele funkcji premium, że naprawdę wiele osób nie potrzebuje niczego więcej.

MINI Countryman John Cooper Works jest zdecydowanie opcją dla osób chcących dodać trochę pikanterii do swoich przygód. Z 306 KM i 450 Nm momentu obrotowego z 2,0-litrowego czterocylindrowego MINI TwinPower Turbo z ośmiobiegową sportową skrzynią Steptronic, Countryman rozpędza się od 0 do 100 km/h w oszałamiające 5,1 sekundy.

MINI to jeden z najbardziej konfigurowalnych samochodów na drogach, a w testowej wersji zachwycał z zewnątrz zielony lakier British Racing Green IV, współgrając z detalami w kolorze Piano Black i Chili Red, a także wzmocnioną aerodynamiką, specjalnymi znaczkami, czerwonymi zaciskami hamulców i aluminiowymi 19-calowymi felgami Circuit Spoke, aby upewnić się, że wszyscy wiedzą, że jeździsz prawdziwym, rasowym samochodem wyczynowym.

Dzięki większej przestrzeni i możliwościom terenowym, bogatszej technologii w standardzie i możliwościom personalizacji samochodu – MINI Countryman to auto, które zabierze cię w prawdziwą przygodę.

