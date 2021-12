Pad DualSense trafi do sprzedaży w nowych kolorach

Fani marzyli o możliwości personalizacji PS5 właściwie od momentu premiery – konsola ma spore wymiary, więc zwraca uwagę gości i domowników. Już wkrótce będziemy mogli ozdobić ją nowymi kolorami padów i nie tylko.

W styczniu, oferta bezprzewodowych kontrolerów DualSense powiększy się o modele w nowych wersjach kolorystycznych, inspirowanych barwami kosmosu: do klasycznej bieli, głębokiej czerni i wiśniowej czerwieni dołączą także Gwiezdny Błękit (jasny niebieski), Róż Supernowej (ciepły róż) oraz Galaktyczny Fiolet (chłodny, głęboki odcień fioletu).

To jednak nie koniec: w planach Sony jest także wydanie wymiennych osłon na konsole, oczywiście w barwach odpowiadających padom i dla obydwu edycji PlayStation 5. Ich instalacja ma być banalnie prosta – wystarczy zdjąć oryginalną, białą obudowę PS5 i zamontować na jej miejscu nową, barwną.

Do sprzedaży najpierw trafią wersje Nocna Czerń i Kosmiczna Czerwień – te pojawią się w wybranych krajach już w styczniu 2022 roku. Co prawda na liście państw nie ma Polski, ale producent obiecuje, że w przyszłym roku osłony pojawią się także na innych rynkach. W pierwszej połowie 2022 roku, Sony planuje także udostępnić osłony w kolorach pasujących do nowych padów.