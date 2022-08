Under the Waves nową produkcją Quantic Dream

Quantic Dream i Parallel Studio zapowiedziały nową grę, Under The Waves. Jest to jednoosobowa, narracyjną przygoda, która zabierze gracza w podwodną podróż eksplorowania oceanu i zgłębiania ludzkiego smutku.

Zapowiedziana produkcja pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S, Xbox One w 2023 roku. Gracze będą mieli okazję zanurzyć się w głębinach Morza Północnego, aby poznać poruszającą i poetycką podwodną przygodę o pochłaniającej sile żałoby. Tytuł przeniesie ich do techno-futurystycznych lat 70-tych, gdzie poznają Stana, profesjonalnego nurka pracującego dla firmy naftowej, stawiającego czoła głębinom, w których zaczyna doświadczać dziwnej serii wydarzeń.

Parallel Studio i Quantic Dream podjęły także partnerstwo z Surfrider Foundation Europe, stowarzyszeniem non-profit odpowiedzialnym za ochronę i poprawę stanu jezior, rzek, oceanów, fal i linii brzegowych. Quantic Dream angażuje się w finansowe wsparcie organizacji poprzez darowiznę i będzie aktywnie prowadzić działania wspierające sprawę podczas i po zakończeniu kampanii.