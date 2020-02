TEST: JBL Tune 750 BTNC

Też nie potraficie skupić się na niczym podczas lotu samolotem? Wszechobecny dźwięk z silników, kręcący się dookoła współpasażerowie i sfrustrowani rodzice, na próżno starający się uspokoić pociechy, to dla mojej produktywności zabójcze połączenie. Na szczęście mogę szukać pomocy wśród słuchawek z aktywną redukcją szumów. Tune 750 BTNC oferują ANC i niezłą specyfikację w kusząco niskiej cenie. Miałem okazję przetestować je w trakcie ośmiogodzinnego lotu – oto moje spostrzeżenia.

Pod względem designu słuchawki prezentują się… cóż, jak większość propozycji od JBL. To prosta, składana konstrukcja wykonana przede wszystkim z tworzyw sztucznych. Nie wyglądają one zbyt ekskluzywnie, ale za to są przyjemnie lekkie i wygodne, co w podróży liczy się najbardziej. Na dodatek ich duże, miękkie poduszki ściśle przylegały do moich uszu, odseparowując mnie od hałasu panującego na lotnisku.

Korzystanie z Bluetooth na pokładzie samolotu to sprawa dyskusyjna, dlatego podczas lotu słuchałem muzyki w trybie przewodowym – aktywna redukcja szumów dostępna jest również w nim. Tune 750 BTNC zaskoczyły mnie bardzo dobrym filtrowaniem odgłosów tła; przez muzykę przebijało się niewiele dźwięków, a irytujący szum silników, chociaż obecny gdzieś w oddali, nie przeszkadzał mi w skoncentrowaniu się na muzyce. Należy zauważyć, że słuchawki dysponują tylko jednym poziomem natężenia ANC, który może być zbyt mocny do swobodnego poruszania się po mieście lub nasłuchiwania komunikatów na dworcu – sam miałem problem z usłyszeniem niektórych informacji.

Pod względem muzycznym Tune 750 BTNC nie odbiegają od charakterystyki, do jakiej przyzwyczaiło nas JBL. Ich ciepłe, dynamiczne, mocno basowe brzmienie pozwala dodatkowo odciąć się od hałasu z zewnątrz. Przetworniki nieźle radzą sobie z reprodukcją tonów, tworząc przyjemną dla ucha, acz niezbyt szczegółową mieszankę.

W podróży czekała mnie jedna przesiadka – to doskonały moment, by sprawdzić, jak słuchawki grają w trybie bezprzewodowym. Odłączenie kabla nie wpłynęło na intensywność aktywnej redukcji hałasu, która wciąż tłumiła większość dźwięków z zewnątrz, ani na jakość brzmienia. Tune 750 BTNC zostały wyposażone w wielopunktowy system Bluetooth, umożliwiający ich jednoczesne sparowanie z dwoma urządzeniami, dzięki czemu przełączenie słuchawek z laptopa do smartfona zajmowało dosłownie chwilę. Na próbę wykonałem także kilka połączeń i skorzystałem z Asystenta Google; wbudowane mikrofony ładnie wyłapywały mój głos, ignorując przy tym dźwięki otoczenia.

Podczas podróży nie udało mi się wyładować Tune 750 BTNC do końca – producent obiecuje 15 godzin słuchania z włączonym Bluetoothem i ANC. To naprawdę niezły wynik jak na tak niedrogie słuchawki.

Specyfikacja