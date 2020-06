TEST: JBL Tune 700 BT

Ilu słuchaczy, tyle gustów muzycznych i preferencji dźwiękowych. Jedni lubią cieplejszy dźwięk, inni preferują neutralne brzmienie, a jeszcze inni – techniczną, chłodną reprodukcję. JBL szczególnie upodobał sobie tę pierwszą grupę odbiorców, do perfekcji opanowując sztukę tworzenia produktów audio o przystępnym, dynamicznym brzmieniu eksponującym niskie tony. Najnowsze słuchawki z serii Tune kontynuują tę chlubną tradycję, zamykając mocne basy w modnej formie.

700 BT wyglądają jak stworzone z myślą o podróżach. Ich obudowa wykonana jest z wytrzymałego plastiku, a nausznice składają się do wewnątrz. Dzięki lekkiej konstrukcji, grubemu wypełnieniu pałąka i miękkim, ściśle otaczającym uszy poduszkom, mogłem korzystać z nich przez wiele godzin bez uczucia dyskomfortu. Miłośników outdoorowego słuchania ostrzegam jednak, że 700 BT nie są wodoodporne, dlatego nie należy wystawiać ich na działanie deszczu.

Słuchawki zostały wyposażone w moduł Bluetooth 4.2 z technologią Multi-Point Connection, pozwalającą na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami mobilnymi, na przykład laptopem i smartfonem. W praktyce działa ona całkiem nieźle, acz wymaga przyzwyczajenia; gdy akurat słuchałem muzyki na kompie i próbowałem przyjąć połączenie telefoniczne (sprzęt ma wbudowany mikrofon), kilka razy przez przypadek je odrzucałem.

Poza tym potknięciem, sterowanie 700 BT okazało się intuicyjne – umieszczone na muszlach przyciski znajdują się w wygodnym miejscu i są delikatnie wyprofilowane, dzięki czemu nie miałem problemów z obsługą słuchawek. O stanie urządzenia informują nas dwie diody: jedna wskazująca poziom naładowania baterii, a druga status połączenia Bluetooth.

Przyznam, że brzmienie 700 BT wcale mnie nie zaskoczyło. Podobnie jak większość propozycji JBL, słuchawki wyraźnie ocieplają muzykę i podkreślają niskie tony, ale nie robią tego kosztem reszty miksu – średnica i soprany są wyraziste, zbalansowane, świetnie wyeksponowane. Same basy, chociaż mocne, zachowują przyjemną precyzję i wyważenie. Najłatwiej usłyszeć to oczywiście w gatunkach muzycznych, które opierają się na mocnych beatach, ale spokojnie – jeśli nie gustujemy w hip-hopie czy elektronice, 700 BT sprawdzą się także w innych klimatach. Sam słuchałem na nich naprawdę szerokiego przekroju gatunków, od jazzu do metalu symfonicznego, i wszystkie utwory brzmiały naprawdę dobrze, dynamicznie i barwnie.

Jedno pełne ładowanie starcza na około 25-26 godzin słuchania muzyki. Co prawda do uzupełniania baterii służy stareńki port MicroUSB, ale dzięki technologii szybkiego ładowania 5 minut wystarczy, by słuchawki pracowały przez dwie kolejne godziny.

Po Tune 700 BT nie mamy co oczekiwać setek dodatkowych funkcji, ANC czy equalizerów. To podstawowy model słuchawek bezprzewodowych, który przekonująco gra i fajnie wygląda, a na dodatek niewiele kosztuje.

