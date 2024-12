TEST: JBL MA710

JBL nie jest obce domowe audio, a firma macierzysta – Harman Kardon – jest głęboko zakorzeniona w profesjonalnym sprzęcie tego typu i badaniach akustycznych. Jednak od dłuższego czasu w portfolio JBL nie ma AVR-ów. Nowa seria MA stanowi zatem wprowadzenie JBL na rynek AVR niższej klasy. Czy MA710 ma to, czego potrzeba, aby pomóc JBL wrócić do tego segmentu?

Pierwsze spojrzenie na MA710 i zauważysz wysokiej jakości powierzchnie i dobre wykończenie. Tuż za przednią częścią jednostki znajduje się odrobina pomarańczu. Ładny identyfikator marki dodaje trochę charakteru. Na froncie urządzenia znajdują się dwa pokrętła – jedno do wprowadzania danych, a drugie do regulacji głośności. Są też przyciski funkcji: wstecz, menu i wyboru wejścia. W pewnym stopniu odzwierciedla to pilota, który znajduje się w zestawie.

Tylny panel urządzenia zawiera dobry zestaw złącz. Najważniejsze są porty HDMI 2.1, których jest 3 i są oznaczone jako „8K”. Pozostałe porty HDMI 2.0 obsługują 4K, ale nie stosują takich sztuczek jak VRR, ALLM lub wysokie częstotliwości odświeżania przy 4K HDR. Pod HDMI znajdują się terminale głośnikowe, które oferują kilka sposobów podłączenia głośników. Oprócz wejść cyfrowych (koncentryczne i optyczne) jest tam wejście gramofonowe. Zestaw analogowych wejść stereo, a także wyjście strefy 2 znajdują się tutaj, wraz z 2 wyjściami subwoofera. Dedykowany terminal uziemienia, USB i gniazdo sieciowe dopełniają tył wraz z 3 antenami (2 dla Wi-Fi, 1 dla Bluetooth). Urządzenie obsługuje Wi-Fi 5 GHz, nawet rzadko obsługiwane pasmo 5,8 GHz (ale nie 6 GHz AX).

Konfiguracja nie jest skomplikowana, choć powinna być bardziej przemyślana. Np. na system iOS i Android dostępna jest mało stabilna aplikacja JBL Premium Audio, która umożliwia konfigurację Wi-Fi w bardzo podstawowej formule. Z kolei aplikacja EZ Set EQ ustawia equalizer dla danego pomieszczenia. Wykres pokazuje zmiany odpowiedzi częstotliwościowej wprowadzone w celu optymalizacji dźwięku w danym miejscu i zapisuje je w odbiorniku. Instrukcje są jednak niejasne i do funkcji nie ma żadnego poradnika. Aplikacje nie pozwalają na dokładniejsze skonfigurowanie MA710, wybranie trybów dźwięku przestrzennego, opcji głośników, zmianę wejść, a nawet głośności poszczególnych grup głośników. Aby to zrobić, trzeba użyć elementów sterujących na MA710 lub pilocie. Po przeprowadzeniu wymuszonej aktualizacji oprogramowania układowego istnieją podstawowe regulacje dostrajania dźwięku: rozmiar głośnika i typ zestawu. Po ich wybraniu trzeba zmierzyć, jak daleko obszar odsłuchu znajduje się od konfiguracji głośników i wprowadzić odległości.

MA710 obsługuje kanał centralny, dźwięk przestrzenny, wysokość dźwięku przestrzennego dla Dolby Atmos i kilka zasilanych subwooferów. Ponadto drugi poziom liniowy dla innego pomieszczenia, znany jako Party.

Jakość dźwięku jest znakomita. 160 W podczas pracy w trybie stereo na kanał i 110 W podczas zasilania wszystkich 7 kanałów w praktyce wystarczyło do przyjemnego odsłuchu w średniej wielkości salonie. Brzmienie charakteryzują czyste, wyraźne wysokie tony i mocny bas, który nie zanika przy zwiększaniu głośności.

Jak na odbiornik Atmos 7.1 klasy podstawowej, MA710 jest solidną jednostką z punktu widzenia dźwięku. Pomijając problematyczną kompatybilność z CEC, funkcje są całkiem dobre, a posiadanie HDMI 2.1 z VRR i ALLM oferuje graczom z PS5 lub XSX pewne możliwości korzystania z ich wymyślnego zestawu funkcji. Na tym rynku jest sporo opcji uwielbianych przez fanów, ale dobrze jest zobaczyć JBL z powrotem, oferujące unikalne funkcje i ogólnie uproszczone doświadczenie użytkownika.

Specyfikacja

CENA 4 299 PLN

4 299 PLN MOC ZNAMIONOWA PRZY 8 Ω 110 W

110 W MOC ZNAMIONOWA PRZY 4 Ω 160 W

160 W WYMIARY 109,2 x 432 mm x 347,6 mm

109,2 x 432 mm x 347,6 mm WAGA 6,3 kg