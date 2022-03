TEST: Jabra Elite 4 Active

Sportowe słuchawki true wireless mogą kosztować sporo – płacimy za wodoodporność, ergonomiczny kształt i system ANC, oczywiście z trybem przezroczystości. Nowe Elite 4 Active od Jabry przełamują ten stereotyp: chociaż oferują wszystko, czego możemy pragnąć od tego typu sprzętu, kosztują mniej, niż niejeden słabiej doposażony model.

Sportowe słuchawki Jabry są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka – producent pozostał przy kompaktowym, lekkim designie, który nie wystaje zbyt mocno z uszu. Etui i wkładki wykonane są z matowego, przyjemnego w dotyku plastiku. Elite 4 Active są wodoodporne w stopniu IP57, więc nadają się na intensywny trening, a niespodziewany deszcz im nie zaszkodzi.

Zewnętrzna część „pchełek” została pokryta gumowanym tworzywem, co ułatwiało sterowanie ich pracą, gdy miałem mokre dłonie. Zamiast popularnych paneli dotykowych mamy tutaj do czynienia z fizycznymi przyciskami, za pomocą których wstrzymamy i wznowimy odtwarzanie, czy zmienimy głośność. Niezbyt spodobał mi się fakt, że guziki wymagają mocnego naciśnięcia, przez co wkładki nieprzyjemnie wbijają się w uszy.

Elite 4 Active zostały wyposażone w Bluetooth 5.2. Do ich precyzyjnej konfiguracji potrzebna będzie aplikacja Jabra Sound+, w której znajdziemy ustawienia equalizera, ANC i trybu transparentności. Apka oferuje także sześć domyślnych ustawień muzycznych, od faworyzującego niskie tony, po tryb podkreślający wokale.

Domyślny profil dźwiękowy Elite 4 Active okazał się zbalansowany i klarowny, z naturalnie brzmiącymi basami, wyrazistą średnicą i czystymi sopranami. Ta neutralna charakterystyka pasuje do wszystkich gatunków muzycznych, przy których najczęściej trenujemy, od heavy metalu po hip-hop. W trakcie ćwiczeń najczęściej przełączałem się jednak na tryb Bass Boost: po jego uruchomieniu, muzyka brzmiała jeszcze rytmiczniej i dynamiczniej, stanowiąc idealne tło dźwiękowe dla długiego biegu.

Podczas treningu wypróbowałem także system ANC. Układ bardzo dobrze radził sobie z tłumieniem dźwięków otoczenia, w szczególności rozmów i dobiegających z oddali hałasów ruchu drogowego. Gdy znalazłem się bliżej ulicy, przełączyłem się w tryb HearThrough, wzmacniający otaczające mnie odgłosy – trzeba jedynie mieć na uwadze, że niektóre dźwięki (na przykład klaksony) brzmią aż zbyt ostro; na szczęście można to zmienić w aplikacji. Mikrofony systemu ANC przydają się także w trakcie rozmów telefonicznych, gdzie słuchawki nie miały problemu z zebraniem mojego głosu i odseparowaniem go od odgłosów tła.

Jedno ładowanie Elite 4 Active starczało mi średnio na około 7-8 godzin słuchania muzyki. Etui wydłuża ten czas do 28 godzin; w praktyce baterię w nim uzupełniałem jedynie co 2-3 dni. To niewiarygodne, że słuchawki za 550 PLN oferują aż tyle funkcji, więc jeśli szukasz rozsądnie wycenionego sportowego modelu true wireless, propozycja Jabry na pewno znajdzie się na twoim podium.

Specyfikacja