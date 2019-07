TEST: InkBOOK Prime HD

Kilka lat temu spotkałem się z opinią, że główną zaletą czytników e-booków jest nie ich przenośność czy niższa cena, ale świadomość, że ulubione książki mamy zawsze przy sobie. Podpisuję się pod nią obydwoma rękami, ale należy pamiętać, że czytnik czytnikowi nierówny – niektóre urządzenia mogą zepsuć przyjemność z obcowania z powieściami. Na szczęście testowany InkBook Prime HD okazał się bardzo dobrym nośnikiem dla mojego księgozbioru.

Wymiarami polski czytnik przypomina urządzenia z serii Kindle Paperwhite, ale wygrywa z nimi pod względem komfortu. Tył InkBooka został wyprofilowany i pokryty przyjemną w dotyku gumą, dzięki czemu można przez długi czas czytać bez konieczności oparcia go o podłoże. Konstrukcja jest lekka, ale wytrzymała i solidna.

Przód czytnika zdobi oczywiście sześciocalowy ekran wykonany w technologii E-Ink Carta. Uwagę od razu zwraca jego ostrość – litery wyraźnie odznaczają się na podświetlanym tle, nawet wtedy, gdy ustawimy dużą czcionkę. Dzięki technologii Rapid Refresh przewracanie wirtualnych stron odbywa się w mgnieniu oka, a na wyświetlaczu nie pozostają żadne artefakty.

Przypadło mi do gustu także samo podświetlenie, dostępne w kilku temperaturach barw – od lekko żółtego do niebieskawego. Dzięki temu mogłem komfortowo czytać i w ostrym słońcu, i przy zgaszonym świetle. Na plus należy zaliczyć również możliwość przewracania stron za pomocą ekranu dotykowego oraz programowalnych przycisków. Te ostatnie są niezastąpione podczas korzystania z urządzenia w pozycji leżącej, gdy sięganie palcem do ekranu nie jest najwygodniejsze.

InkBook Prime HD działa na InkBook OS, który powstał na bazie Androida 4.4.2. Ta wersja systemu operacyjnego ma już swoje lata, co niestety widać. Owszem, czytanie jest szybkie, ale samo ładowanie książek zajmuje urządzeniu chwilę. Najmniej przyjemnym aspektem korzystania z urządzenia jest przeglądanie stron internetowych, podczas którego zdarzało mu się zamulać. Na osłodę dostajemy możliwość korzystania z serwisów subskrypcyjnych pokroju Legimi oraz dostęp do darmowych e-booków poprzez serwis Wolne Lektury i Project Gutenberg.

Czytnik obsługuje wszystkie najpopularniejsze formaty cyfrowych książek. Interfejs użytkownika jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, a dzięki polskiej wersji językowej może korzystać z niego każdy czytelnik. Akumulator InkBooka ma pojemność 2 000 mAh, co w zależności od podświetlenia i tego, jak często korzystamy z czytnika, przekłada się na około dwa tygodnie pracy. Urządzenie wyposażone jest w 8 GB pamięci wewnętrznej, które można rozszerzyć za pomocą karty microSD.

InkBook Prime HD to godny polecenia czytnik e-booków. Oferuje on to, co najważniejsze podczas obcowania z cyfrowymi książkami, czyli wygodę i funkcjonalność.

Specyfikacja