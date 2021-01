TEST: Honor Watch GS Pro

Smartwatche to przydatne gadżety, ale także dość delikatne – upuszczenie zegarka lub uderzenie nim w twardą powierzchnię może skończyć się dla niego tragicznie. Entuzjastom trekkingu, wspinaczki i wypraw survivalowych pozostaje zatem zostawić urządzenie w domu… lub wybrać prawdziwego „twardziela” do zadań specjalnych, na przykład Watch GS Pro od Honor.

Zegarek zrobił na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie. Koperta z czarnego poliwęglanu nie jest specjalnie piękna, ale za to sztywna i wytrzymała: sprzęt spełnia normę wojskową MIL-STD-810G, co oznacza, że jest całkowicie wodoszczelny do 5 ATM, a także odporny na upadki, zarysowania, skrajne temperatury i wstrząsy. Mimo dość masywnej konstrukcji smartwatch stabilnie układał się na moim nadgarstku, nie przeszkadzając mi w pracy, ćwiczeniach, a nawet podczas snu. 1,39-calowy wyświetlacz AMOLED okazał się jasny i ostry nawet w mocnym oświetleniu, a przy tym doskonale responsywny.

Watch GS Pro działa na dobrze znanym procesorze Kirin A1, który wyróżnia się niskim zużyciem energii; towarzyszy mu 4 GB miejsca na pliki muzyczne i aplikacje oraz dość duża bateria. Honor obiecuje nawet do 25 dni ciągłej pracy na jednym ładowaniu; w praktyce codzienne korzystanie ze smartwatcha przez 24 godziny na dobę rozładowało akumulator w niecałych 17 dni. Warto przy tym nadmienić, że kilka razy włączyłem w tym czasie GPS, który naprawdę szybko wysysa baterię.

Jak na outdoorowy zegarek przystało, Watch GS Pro otrzymał bogaty katalog czujników i funkcji fitness. Urządzenie ma wbudowany kompas i pulsoksymetr, a ponadto potrafi monitorować codzienną aktywność fizyczną, treningi w jednej ze 100 dyscyplin (od biegania i pływania aż po triathlon, boks i curling) oraz analizować cykl snu.

Sama apka Activity Records zawiera dość mało informacji, dlatego do wgłębienia się w statystyki niezbędna będzie aplikacja na smartfony Huawei Health. Nieco zabrakło mi możliwości zainstalowania zewnętrznych programów fitness na smartwatchu; jeśli korzystamy z My Fitness Pal, możemy zaimportować dane z zegarka do aplikacji mobilnej, ale wiele popularnych usług nie ma takiej opcji.

Sam Lite OS to przejrzysty, acz nieco ubogi system operacyjny. Jego interfejs jest minimalistyczny, kontrastowy i czytelny; szkoda tylko, że wiele popularnych apek po prostu na nim nie działa. Na osłodę dostajemy kilka unikatowych funkcji, które przydadzą się podczas wypraw terenowych, w tym fantastyczną usługę offline Route Back. Pozwala ona znaleźć użytkownikowi drogę powrotną do domu poprzez poprowadzenie go tą samą trasą, którą dotarł w dane miejsce.

Honor Watch GS Pro to urządzenie stworzone przede wszystkim z myślą o miłośnikach wypraw terenowych – na pewno docenią oni walory, jakie oferuje ten wytrzymały, komfortowy zegarek.

Specyfikacja