TEST: FiiO BTR5

Rezygnacja z wejść słuchawkowych w smartfonach pozwoliła rozwinąć się rynkowi słuchawek bezprzewodowych, ale nieco pokrzyżowała plany miłośnikom tych przewodowych. Okazało się, że musieli oni zrezygnować z ulubionych konstrukcji lub zadowalać się psującymi jakość dźwięku przejściówkami do USB-C. W odpowiedzi na ich potrzeby powstała nowa kategoria produktów – transmitery Bluetooth. Zalicza się do niej także testowany dziś BTR5, który oferuje jednak znacznie więcej niż klasyczny adapter.

By się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do środka urządzenia. Jego sercem jest znany z high-endowych konstrukcji stacjonarnych i mobilnych podwójny układ konwertera cyfrowo-analogowego ESS SABRE ES9218P, któremu towarzyszą oscylatory krystaliczne i układ sterujący XMOS XUF208. Adapter otrzymał także moduł Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675 z obsługą najważniejszych kodeków: aptX (także w wersji HD i Low Latency), AAC, LDAC i SBC. W praktyce oznacza to, że BTR5 zapewnia stabilne przesyłanie sygnału dźwiękowego i jego wierną, szczegółową reprodukcję.

Oprócz klasycznego wyjścia 3,5 mm otrzymał on także złącze 2,5 mm; przetestowałem słuchawki korzystające z obydwu jacków. W przypadku popularniejszego 3,5 mm brzmienie zdecydowanie poprawiło się w stosunku do tego, jakie uzyskiwałem, gdy słuchawki były podłączone bezpośrednio do telefonu – BTR5 zdecydowanie uwydatnił tony wysokie, nie wytracając przy tym pełnej średnicy oraz metodycznych, precyzyjnych basów.

W słuchawkach 2,5 mm było jeszcze szczegółowiej, ale jednocześnie naturalniej. W ogóle brzmienie wzmacniacza uderzyło mnie swoją transparentnością, bez koloryzacji dźwięku lub jego ocieplania, co powinno przypaść do gustu szczególnie muzycznym purystom.

FiiO BTR5 jest atrakcyjny także wizualnie; stosunkowo duży w porównaniu z BTR3, poprzednim modelem z serii, ale zgrabny i elegancki. Wykończenie ze szkła i aluminium zachwyca gładkością i prostotą; dzięki oleofobowemu pokryciu jego błyszcząca powierzchnia prawie nie zbiera odcisków palców.

Z przodu znajduje się ikona parowania NFC i mały ekranik OLED wyświetlający najważniejsze informacje o urządzeniu, najwięcej opcji sterowania znajdziemy jednak w aplikacji FiiO Music, dającej dostęp do szczegółowych ustawień urządzenia. Znajdziemy tam equalizer, wybór kodeków, ustawienia pracy na baterii oraz możliwość ustawienia osobnej głośności dla smartfona i DAC-a. To przydatne, jeśli zdarzy nam się od czasu do czasu skorzystać z wbudowanego mikrofonu do połączeń telefonicznych. Sama aplikacja nie należy do najlepszych na rynku – w mnogości funkcji łatwo się pogubić. Jedno ładowanie BTR5 starcza na około 8-9 godzin; nieco mniej, gdy podłączymy do niego szczególnie trudne do napędzenia słuchawki.

Adapter FiiO ucieszy nie tylko tych, którzy nie mogą przeboleć utraty złącza 3,5 mm w smartfonach – to wspaniała propozycja dla każdego melomana słuchającego muzyki w ruchu.

