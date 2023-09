TEST: Canon EOS R8

Bezlusterkowy system Canon EOS R jest stale rozbudowywany o kolejne body oraz obiektywy. W chwili pisania tego tekstu w jego skład wchodzi około 13 korpusów i 34 kompatybilne szkła, a planowane są kolejne premiery. Daleko szukać nie trzeba, gdyż do tej listy dołącza właśnie model EOS R8, czyli najmniejsza i najlżejsza opcja pełnej klatki w ofercie firmy.

Podnieś korpus aparatu Canon EOS R8, a pierwszą rzeczą, którą poczujesz, jest to, że wydaje się zaskakująco lekki. Ważące zaledwie 461 g body z włożoną kartą i baterią nie jest dużo cięższe niż aparat kompaktowy. Dopiero po dodaniu obiektywu takiego jak RF 24-70 mm f/2.8 L IS USM, konfiguracja wydaje się bardziej solidna i nieco cięższa.

Pełnoklatkowa matryca o rozdzielczości 24,2 megapiksela pozwala rozszerzyć zakres czułości na światło z ISO 102 400 do 204 800 w przypadku fotografowania. Aparat pozwala robić zdjęcia z maksymalną prędkością 40 klatek na sekundę, przy wykorzystaniu migawki elektronicznej. Fakt ten docenią amatorzy fotografii dzikiej przyrody i sportu.

Niestety w R8 nie mamy zintegrowanej z body stabilizacji obrazu, cyfrowy stabilizator jest dostępny jedynie w trybie filmowania. Oczywiście Canon oferuje obiektywy ze stabilizacją obrazu, ale posiadanie obu byłoby idealne.

Chociaż jest to pełnoklatkowy aparat, układ przycisków jest stosunkowo prosty, przyjazny także dla początkujących i znany dla użytkowników systemu Canon. Na górnej ściance z lewej strony został wygodnie umieszczony dedykowany przełącznik między zdjęciami i wideo. Po prawej znajdziemy klasyczne koło trybów pracy z podstawowymi ustawieniami programów, manuala, priorytetu migawki i przysłony, a także kilkoma trybami, które dowolnie można dostosować.

Ujęcia są komponowane albo za pomocą małego, elektronicznego wizjera o przekątnej 0,39 cala, który mimo to zapewnia krystalicznie czystą rozdzielczość 2,36 mln punktów i 100% pokrycia kadru, albo za pomocą standardowego 3-calowego, odchylanego i obracanego LCD o rozdzielczości 1,62 miliona punktów.

Ponieważ jest to produkt firmy Canon, otrzymujemy wykrywanie i śledzenie obiektów „Dual Pixel CMOS AF II”, z rozpoznawaniem obiektów obejmujących teraz konie, pociągi i samoloty. Namierzenie celu jest błyskawiczne – w bardziej ruchliwych scenach nie zawsze był to dokładnie ten cel, jakiego chcieliśmy, ale w razie potrzeby łatwo jest zmienić kompozycję kadru lub przełączyć się na ręczne ustawianie ostrości, a wyświetlacz LCD zapewnia wystarczającą ilość szczegółów.

Dzięki konstrukcji i układowi obudowy, które opierają się na tradycji lustrzanek cyfrowych firmy Canon i poprzednich aparatów z serii EOS R, a jednocześnie są tak lekkie jak aparat kompaktowy, EOS R8 można podsumować jako przyjazny dla początkujących pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy. Ale nie ma wątpliwości co do znaczących możliwości aparatu EOS R8, więc niezależnie od tego, czy jesteś posiadaczem lustrzanki cyfrowej i chcesz w końcu przejść na aparat bezlusterkowy, czy też posiadaczem aparatu bezlusterkowego, który chcesz zamienić na body z matrycą APS-C, zapewniającą więcej szczegółów, EOS R8 to doskonały sposób na osiągnięcie tego celu.

Specyfikacja

CENA 7 499 PLN (body)

7 499 PLN (body) MATRYCA CMOS

CMOS ROZDZIELCZOŚĆ 24,2 Mp

24,2 Mp LICZBA PÓL AF 4 897

4 897 CZUŁOŚĆ ISO 100-102 400

100-102 400 WIDEO 4K UHD/60p, MPEG4 AVC/H.264, Canon Log 3

4K UHD/60p, MPEG4 AVC/H.264, Canon Log 3 WYMIARY 132,5 x 86,1 x 70 mm

132,5 x 86,1 x 70 mm WAGA 461 g